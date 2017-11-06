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TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin açıklama

Merkez Bankası 1,4 milyar dolar dövizi bankaların kullanımına bıraktı

TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin açıklama

Merkez Bankası 1,4 milyar dolar dövizi bankaların kullanımına bıraktı

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:59
TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin açıklama
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından,  rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırının yüzde  60'tan yüzde 55'e düşürüldüğü, tüm dilim aralıklarının da 5'er puan aşağı  çekildiği belirtilerek, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar Türk  lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında  döviz bankaların kullanımına geçecektir." açıklaması yapıldı. 
TCMB'den yapılan açıklamada, son dönemde piyasalarda ekonomik  temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği kaydedildi.
 
Bu durum dikkate alınarak fiyat ile finansal istikrara destek  sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanına  ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapıldığı aktarılan  açıklamada, "Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı  üst sınırı yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5'er puan  aşağı çekilmiştir. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası  likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında döviz  bankaların kullanımına geçecektir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıTcmb
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