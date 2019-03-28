TCMB'den yeni swap hamlesi

TCMB vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltti. Banka Dolar/TL'nin cuma günü spekülatif işlemlerle 5.85 TL'ye kadar yükselmesinin ardından pazartesi günü swap silahını çekmiş ve banka swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam döviz karşılığı TL swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmişti. Merkez böylece TL talebi olana döviz satışı karşılığında TL yaratma imkanını artırmış, 'Borçlanma faiziyle TL istiyorsan önce git dolar sat' demişti. Böylece yabancı yatırımcının ödünç piyasada kısa vadeli TL borçlanarak dolar almasının önü kesilmişti. TCMB'nin adımları ve swap faizleri dün yüzde 1300 seviyelerini aşmış dolar/TL 5.30 seviyelerine kadar geriledikten sonra dalgalı bir seyir izlemiş ve uluslararası piyasalarda yeniden bu seviyelere dönmüştü. ABD piyasalarında dün 5.33 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah 5.4675 seviyesinde hareket ediyor. Atılan adımlar TL'yi sakinleştirirken swap piyasası üzerinden sağlanan TL ile Türkiye hisse senedi ve tahvil piyasasına giren yabancı yatırımcıların, TL sıkışıklığı nedeniyle ellerindeki hisse ve tahvilleri satması ise BIST-100'de sert kayıplara, tahvil faizlerinde yükselişe neden olmuştu. Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi'nin kaybı gün içinde yüzde 7.5'i aştı. BIST 100 akşam saatlerinde kayıplarını azalttı ve günü yüzde 5.67 kayıpla 91.855 puandan tamamladı. Gösterge konumdaki 2 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 20.53 ile bu yılın en yüksek seviyesine geldi, spot kapanışta günü yüzde 20.45 seviyesinden tamamladı. BIST 100 Endeksi bugüne de yüzde 0.73 düşüşle 91 bin 181 puanda başladı. Dün yüzde 20.53 ile bu yılın en yüksek seviyesine gelen gösterge konumdaki 2 yıllık tahvilin bileşik faizi bu sabah yüzde 20.27 seviyesinde.

REZERVLERİ ARTIRACAK

TCMB bankalara gönderdiği yazı ile "döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'u ile sınırlandırılmıştır" dedi. Yazıda limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da belirtildi. İlgili piyasada kullanımın artması TCMB rezervlerinde de kullanıma paralel artış olarak yansıyor. Bu işlem, TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması anlamına geliyor.

SWAP İŞLEMİ NEDİR?

Swap (takas) iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),geçen yıl Ağustos ayında Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve oynaklığın önüne geçmek için bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirmişti. Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptığı bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarının ve swap benzeri işlemlerinin, bankaların yasal öz kaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıklamıştı. Bu sınırlamaya, bankaların vadeli TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve benzeri swap dışındaki türev işlemlerin de dahil edildiği belirtilmişti. BDDK'nın aldığı bu önlem, TL'nin kayıplarını geri almasında ön ayak olmuştu. BDDK, aldığı önlemler kapsamında TL'nin yaşadığı oynaklığı engellemek için swap işlemlerine kısıtlama getirerek spekülatif işlemlerin önünü kesti.