TCMB: Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası 3. çeyrek banka kredileri eğilim anketi sonuçlarına göre, bankaların, tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görüldü. Bankaların 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2018 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin ayrıntıları şu şekilde:

"Genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler tüm kredi türlerini sıkılaştırıcı yönde etkilerken, işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaştırılmasındaki en etkili faktör endüstri ya da firmalara ilişkin görünüm olmuştur. 2018 yılının dördüncü çeyreği için beklentiler ise işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaşmaya devam edeceği, tüm bireysel kredi türlerinde ise standartların aynı kalacağı yönündedir.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde işletmelerin kredi talepleri genel olarak azalmıştır. Özellikle yabancı para cinsinden açılan kredi, büyük işletmelere verilen kredi ve kısa vadeli kredi taleplerinde güçlü bir azalış görülmüştür. Tüm bireysel kredi türlerinde ise kredi taleplerindeki azalış bir önceki döneme göre güçlenerek devam etmiştir. Talebi azaltıcı yönde etkileyen en önemli faktörün her kredi türünün kendi piyasasına ilişkin beklentiler olduğu görülmektedir.

Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin işletmelere verilen kredi talebi beklentileri yabancı para cinsinden açılan kredi talebindeki azalışın zayıflayarak devam edeceği, diğer kredi türlerine ilişkin taleplerin ise artacağı yönündedir. Tüm bireysel kredi türlerinde beklentiler, kredi talebindeki azalışın devam edeceği yönündedir.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşma güçlenerek devam etmiştir. 2018 yılı dördüncü çeyreği için bankaların beklentileri söz konusu eğilimin devam edeceği yönündedir."