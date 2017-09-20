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TCDD, atıl lojmanlarına kiracı arıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), atıl durumdaki lojmanlarına umut bağladı

TCDD, atıl lojmanlarına kiracı arıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), atıl durumdaki lojmanlarına umut bağladı

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:30
TCDD, atıl lojmanlarına kiracı arıyor
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DEVLET Demiryolları'na ait ülke çapındaki 6 bin 658 lojmandan 2 bin 55'inin boş durumda olduğu belirlendi ve bu lojmanların kiraya verilmesi benimsendi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, personelce talep edilmeyen boş konutları isteyen üçüncü şahıslara kiraya verebileceklerini söyledi. Lojmanların bir bölümü ara istasyonlarda ve yerleşim yerlerinden uzakta bulunuyor. Bakan Arslan, TCDD envanterinde bulunan 2 bin 55 konutla ilgili kiralama işlemi yapabileceklerini belirterek şöyle dedi: “Boş konutların bir kısmı ara istasyonlarda, yerleşim yerlerinde uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanlarının kısıtlı olduğu yerlerde bulunmaktadır. Bir kısmı da asgari oturma şartlarını taşımayacak düzeyde olup, personelce talep edilmeyen konutlardır Üçüncü şahıslar tarafından talep gelmesi halinde bu konutların kiralama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.”EYLÜL sonuna kadar beyaz eşyada sıfırlanan ÖTV, satışlara olumlu yansıdı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler, ÖTV desteği ile sektörün ilk 8 ayda 4 ana üründe yüzde 9.2 büyüdüğünü söyledi. “Bunun alt kırılımına bakarsak iç piyasada yüzde 18 büyüme var” diyen Güler'in verdiği bilgiye göre, beyaz eşyada 4 ana üründe iç satışlar ağustosta yüzde 10.8 artışla 720 bin 298 adet, ihracat ise yüzde 7.6 artışla 1.7 milyon adet oldu. ÖTV teşvikinin sona ereceği eylül sonrasında iç pazar büyüme hızında yavaşlama beklediklerini kaydeden Güler, orta vadede ÖTV'nin sıfırlanmasını istediklerini, kısa vadede ise enerji tasarruflu ürünlerin teşvik edilmesi gerektiğini bildirdi.

38 İSTAYONBİNASI VE 302 LOJMAN YIKILDI

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, son 10 yıl içerisinde TCDD'ye ait 38 istasyon binası ile 302 adet lojmanın teknik gerekçelerle yıkıldığını açıkladı. Suriye'deki iç savaş nedeniyle sınırdaki 6 demiryolu istasyonunun ise kapatıldığını vurgulayan Arslan, “Kapanan istasyonlar, Şehit Arif, Mustafa Yavuz, Türkyurdu, Bekçiler, Goçar ve Serçehan'dır” dedi.

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Son Güncelleme: 20.09.2017 11:32
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KiraLojmanTcdd
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