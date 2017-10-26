'TC Kimlik Numarası ile kontrol dönemi'

GÜNDEME ilişkin de açıklamalarda bulunan Tüfenkci, Irak merkezi hükümeti ile ikinci bir sınır kapısı açılması noktasında fikir birliği oluştuğunu söyledi. Tüfenkci, "Irak merkezi hükümetinin bu konuda istekli olduğunu gördük. Gerekli adımlar atıldıktan sonra Ovaköy Sınır Kapısı açılabilir" diye konuştu. İşte Tüfenkci'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye ticari açıdan vazgeçilebilecek bir ülke değil. Bunu ABD'de görüyor. AB ticari menfaatler üzerine kurulmuş bir birlik.

AB'NİN YAPTIRIM İDDİALARI

Avrupa Birliği (AB) ticari menfaatler üzerine kurulmuş bir birlik. Taahhütlerini yerine getirmeyen bir Avrupa mali yardımları kesse ne olur kesmese ne olur. Adil bir rekabet istiyorlarsa ekonomik şantaja başvurmamaları gerekir. AB'nin yaptırım iddialarının da siyasi şantaja dönüştürülmesi ahlaksızlık.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI

Çekirdek enflasyonun artışını masaya yatırmak lazım. Türkiye'de 175 tane hal binası var. Maalesef hiç birinde soğuk hava deposu yok. Aynı zamanda pazar yerlerinin de düzenlenmesi gerekiyor.

'TC KİMLİK NUMARASIYLA GÖREBİLECEKLER'

Kurduğumuz yeni sistemle artık herkes TC kimlik numarasını bakanlığımızın web sitesi ya da e-devlet sistemi üzerinden girerek adlarına şirket kurulup kurulmadığını veya bir şirketin ortağı olup olmadıklarını görebilecekler ve anında müdahale edebilecekler. Bu önemli bir kolaylık ve güvenlik.