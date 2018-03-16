TBMM'den taksicilere müjde! Gelir vergisinden muaf olacaklar

TAKSİCİLER ve UBER arasında yaşanan gerilimle ilgili tartışmalar sürerken taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin Meclis'te yeni bir düzenleme yapıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen KDV yasa tasarısına eklenen maddede, söz konusu araçlarda plaka devri yapılırken alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı tahsil edilmesi öngörülüyor.

GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLACAKLAR

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarının plakalarının elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançlarının tamamı gelir vergisinden muaf olacak. Bu plakalarda, elde tutulma süresi gibi şartlar aranmayacak. Değer artış kazançlarına ilişkin geçmişe dönük herhangi bir vergi çıkarılmayacak. Daha önce çıkarılan borçların tahsilinden, davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.

İCRA İFLASTA YENİ DÖNEM

Sermaye şirketleri ve kooperatiflere iflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunma hakkı getiren hükümler de içeren yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin torba yasa da Resmi Gazete'de yayımlandı. Borca batık durumdaki sermaye şirketi ya da kooperatifin mali darboğazı aşmasını amaçlayan iflasın ertelenmesi kurumuna yönelik eleştiriler üzerine İcra İflas Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan herhangi bir borçlu, vade verilmek ya da tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek yahut muhtemelen bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilecek.

3.5 MİLYAR LİRALIK HASTANE BORCUNU MALİYE ÜSTLENECEK

Kamuya ait üniversite hastanelerinin uzun zamandır bekleyen 3.5 milyar lirayı bulan borcunu, Maliye Bakanlığı geçici olarak üstlenecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Üniversite hastanelerinin biriken borçları Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Üniversite hastaneleri belli bir süre içinde bu borçları geri ödeyecek. Üniversiteler ve sektörle istişare ederek hakkaniyetli olan iskonto oranları üzerinden yapacağız" diye konuştu.

6 MADDE EKLENDİ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, KDV yasa tasarısının görüşmelerini tamamladı. 26 madde olarak komisyona gelen tasarı, 6 yeni madde ile 32 madde olarak komisyondan geçti.

18 bini İstanbul'da, 7.700'ü Ankara'da olmak üzere Türkiye genelinde yaklaşık 100 bine yakın taksi plakası olduğu tahmin ediliyor.