Taze incirde ihracat tarihi belli oldu

EKONOMİ Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hasat ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonları, Aydın ve ilçelerinde üretimi yapılan taze incir bahçelerinde ve incir meyveleri üzerinde 18 Temmuz'da duyusal ve fiziksel incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda siyah ve Sarılop çeşidi taze incirlerin dış kabuk rengi ve şekil yönünden oluşumunu tamamladığı, meyve içinin yeterli olgunluğa ulaştığı tespit edildi. Komisyon, Sarılop çeşidi taze incirin 26 Temmuz'dan itibaren kesimine, 28 Temmuz'dan itibaren ihracatına, siyah çeşidi taze incirin de 29 Temmuz'dan itibaren kesimine, 31 Temmuz'dan itibaren ihracatına karar verdi.