Tavukçulara 156 milyon liralık şok

REKABET Kurulunca, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 9 şirket ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğine ‘rekabeti ihlal ettikleri’ gerekçesiyle toplam 156 milyon 703 bin 144 lira idari para cezası kesilmesine karar verildi. Rekabet Kurumu’nun internet sitesindeki duyuruya göre, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul, fiyat düzeyini birlikte belirlemek ve Ege Bölgesi’nde arzın kontrolüne yönelik bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 9 şirket ile rekabeti kısıtlayıcı davranışları kolaylaştırıcı eylemleri nedeniyle Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’ne toplam 156 milyon 703 bin 144 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

10 ŞİRKETE CEZA YOK

Bu kapsamda, derneğin yanı sıra, Abalıloğlu Yem Soya ve Tekstil Sanayi, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim, CP Standart Gıda, EgeTav Ege Tarım Hayvancılık, Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri, Keskinoğlu Tavukçuluk, Şenpiliç Gıda para cezası alan şirketler oldu. Kurul tarafından, soruşturmaya konu diğer 10 şirkete ise kanunu ihlal etmedikleri nedeniyle idari para cezasına yer olmadığına karar verildi.



‘İTİRAZ EDECEĞİZ’

Rekabet Kurulu’nun verdiği kararın ardından Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Sait Koca, Hürriyet’e şunları söyledi: “Aldıkları karar kabul edilebilir değil. Sektörümüz yüzde 3-5 gibi düşük marjlarla çalışıyor. Ayrıca incelendiğimiz dönem yani 2016 ve 2017 ortasını kapsayan dönemde beyaz et sektörü yüzde 10 büyüdü. İç tüketim yükseldi. Söz konusu şirketler iddia edildiği gibi üretimi kıssa ya da fiyat ayarlaması yapsa büyüme olmazdı. Gerekçeli kararı da henüz almadık. Resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ayrıca öğrendiğimize göre karar oy çokluğu ile verilmiş, oy birliği yok. Karara karşı çıkanların da gerekçelerini okumuş olacağız. Resmi bilgilendirmeden sonra mutlaka itiraz edeceğiz.”