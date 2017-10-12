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Tavuk yumurtası üretimi arttı

Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Ağustos ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı

Tavuk yumurtası üretimi arttı

Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Ağustos ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı

12 Ekim 2017 Perşembe 21:37
Tavuk yumurtası üretimi arttı
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BUNA göre, tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Kesilen tavuk sayısı 111 milyon, kesilen hindi sayısı ise 516 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı. Ağustos ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Tavuk eti üretimi 193 bin 123 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 367 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. Ağustos ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Tavuk YumurtasıTürkiye İstatistik KurumuTüik
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