Tavuk üreticileri para kazanamıyor

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: - "Üreticiler tavuk etinde 3-4 yıldır zam almadan hemen hemen aynı paraya firmalara üretim yapıyor, hem tavuk etinde hem yumurtada maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor ve para kazanamıyor. İhracatçı Aralık 2016'da bin adedini 82 dolardan sattığı yumurtayı, sırf ihracat pazarını kaybetmemek için Mayıs 2017'de 51 dolar civarında fiyata satıyor" Bayraktar, yazılı açıklamasında, yumurta ve tavuk etindeki üretim ve ihracat artışına karşın üreticilerin sıkıntılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sektörün ihracat sıkıntısı yaşamaması gerektiğine işaret eden Bayraktar, kanatlı eti ve ürünleriyle yumurta ihracatının önceki senelerde artış göstermesine rağmen Irak başta olmak üzere yakın pazarlardaki sıkıntılar, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunlar, Suriye ve Irak'ın neden olduğu ulaşım sıkıntılarından olumsuz etkilendiğini aktardı.



Bayraktar, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kanatlı eti ve ürünleri ihracatında yüzde 46,2, yumurta ve ürünlerinde yüzde 58,6, süt ve süt ürünlerinde yüzde 1,8 artış görüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti: "Üretim ve ihracat rakamları artmasına rağmen üretici para kazanamıyor. Yumurta üreticisi 23 kuruşa mal ettiği yumurtayı 16 kuruşa satıyor. Yumurta başına 7 kuruş zarar söz konusu.Fiyatlar ihracatta da farklı değil. İhracatçı Aralık 2016'da bin adedini 82 dolardan sattığı yumurtayı, sırf ihracat pazarını kaybetmemek için Mayıs 2017'de 51 dolar civarında fiyata satıyor. Yumurta üreticileri, bir yandan yem başta olmak üzere yüksek maliyetlerle boğuşurken diğer yandan kayıt dışı ve plansız üretim, bunun yol açtığı haksız rekabet ve arz fazlasıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Her yer salma ve serbest tavuk tabir edilen, denetimsiz, vergisiz üretim yerleriyle dolmaya başladı. Bunlar aynı zamanda yumurtalarını normal kümeslere göre daha pahalıya pazarlıyorlar. Kayıtlı işletmeler ayda 2 defa aşı, antibiyotik kullanımı gibi hayvan sağlığı yönünden kontrole tabi tutulurken, bu işletmelerde bu tür kontroller de yapılmamakta, hem hastalık riski hem de haksız rekabet nedeniyle sektörde ciddi sorunlara neden olmaktadırlar. Buna bir an önce tedbir alınmalı, iç talep ve ihracat dikkate alınarak kayıt dışılık önlenmeli, üretim planlaması yapılmalı, yeni işletmelerin ürününü nereye pazarlayacaklarını söylemeleri ve bunu garanti etmeleri halinde kurulumuna izin verilmelidir." Bayraktar, yumurtanın enflasyonun artma sebeplerinden biri olduğu yönündeki açıklamaların piyasadaki gerçeklerle uyuşmadığını, üreticinin zararına satış yaptığı bir piyasada bunun mümkün olamayacağını da belirterek, et tavuğu (broiler) üretiminde ihracat ve üretim artarken üreticinin para kazanamadığına dikkati çekti. Son aylarda sanayiye aktarılan sütte bir azalma yaşandığına işaret eden Bayraktar, "Bir önceki yılın aynı ayına göre Mayıs 2017'de sanayiye aktarılan inek sütü yüzde 3,4 azalarak 837 bin 592 tondan 808 bin 848 tona indi. Ocakta yüzde 0,6, şubatta yüzde 6,6, martta yüzde 4,8, nisanda yüzde 5,6, mayısta ise yüzde 3,4 azalış görüldü. Azalmada yem fiyatlarının yükselmesi ve çiğ süt fiyatlarının düşük seyretmesinin büyük bir etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.