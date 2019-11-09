Tavuk devinin konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı!
Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Keskinoğlu Tavukçuluk'a yönelik daha önce 5 ay geçici mühlet ve 1 yıl kesin mühlet süresi verilmişti. Şirket konkordato süresini 6 ay daha uzattı.
EKONOMİ 09.11.2019, 12:17
TÜRKİYE'NİN köklü tavuk firmalarından Keskinoğlu konkordato süresini 6 ay daha uzattı. Firmanın Avukatı Murat Sınay, "Şirketimizin konkordato süreci Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/ 362 Esas sayılı dosyasından verilen 07.11.2019 tarihli kararla 6 ay süre ile uzatılmıştır. Şirketimiz etkin stratejilerini başarıyla tamamlayacaktır. Mahkemenin kanaati de bu yöndedir." ifadelerini kullandı.
"HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR AZİMLİYİZ"
Şirketin başarıya yakın olduğunu belirten Sınay, "Şirketimiz tanınan konkordato süresini boyunca, ciddi biçimde tasarruf tedbirlerini hayata geçirebilmiş ve başarıya daha da yakın olabilmeyi sağlayabilmiştir. Her manadaki tasarruf tedbirlerimiz olumlu sonuçlarını vermiş ve vermeye de devam etmektedir." dedi. (Sözcü)
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