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'Tatil kazandınız' yalanına kanmayın

Tüketici örgütlerinin temsilcileri, son dönemde çok şikayet aldıkları, 'Bedava tatil kazandınız' mesajıyla başlayan süreçle yapılan devre mülk dolandırıcılığına karşı tüketicilere uyarıda bulundu

'Tatil kazandınız' yalanına kanmayın

Tüketici örgütlerinin temsilcileri, son dönemde çok şikayet aldıkları, 'Bedava tatil kazandınız' mesajıyla başlayan süreçle yapılan devre mülk dolandırıcılığına karşı tüketicilere uyarıda bulundu

06 Mayıs 2018 Pazar 21:46
'Tatil kazandınız' yalanına kanmayın
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DEVREMÜLK ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Özkan Oran yaptığı açıklamada, kendisinin de bu konuda mağdur edildiğini belirterek, mağdurlarla bir araya gelerek dernek kurduklarını söyledi.
'İNSANLARA CAZİP GELİYOR'
Bir şirket tarafından 'Bedava tatil kazandınız' diye arandıklarını ve sürecin böyle başladığını anlatan Oran, şöyle konuştu: "Telefonun diğer ucundaki kişi 'İsterseniz kendiniz, isterseniz ailenizle birlikte tatil yapabilirsiniz fakat ondan önce yemekli bir seminerimiz var. Çok güzel bir gün geçireceksiniz sabahtan akşama kadar bizimle. Yemek olacak, eğlence olacak, aktivite olacak. Dolayısıyla oteli de tanımış olacaksınız. Günün sonunda hediye tatil çekinizi alıp eve geleceksiniz' diyor. İnsanlara da bu cazip geliyor. Bütün bu işlemler gerçekleştikten sonra çeşitli etkin pazarlama yöntemleriyle karşısındaki insanı hipnotize ediyorlar. Dolayısıyla sözleşmeyi de bu şekilde imzalatıyorlar." 
'4 BİNİ AŞKIN MAĞDUR VAR'
Oran, sözleşme imzalayan kişilerin farklı şekillerde mağduriyetlerle karşı karşıya kalmaya başladığını dile getirerek, "İnsanlara hisseli gayrimenkul satıyorlar, inşaat bir türlü bitmiyor. Üstelik kullanılmayan tesisten aidat isteniyor. Tüketiciler caymak istiyor ama bu haklarını elinden alıyorlar. Şu ana kadar sadece bizim konuyla ilgili bildiğimiz 4 bini aşkın mağdur var" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici örgütleriBedava Tatil
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