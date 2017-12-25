'Taşeronu mağdur etmeyiz'

TAŞERON işçilerin özel sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi ile ilgili geçen yılın mart ayında yapılan açıklamadan bu yana ülke genelinde bu alanda hizmet veren 20 bine yakın şirketin kapatılacağına dair açıklamalara Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan yanıt geldi. Bakan Sarıeroğlu, "Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz" dedi.
TAŞERONDA İŞVERENLER DÜŞÜNÜLDÜ
Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemede işverenleri de düşündüklerini belirterek, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile istişarelerde bulunduklarını dile getirdi. Alt işveren firmaların mağdur olmaması için düzenlemede tazminat maddesine yer verdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden, sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak." Taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemeyi titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın ardından hayata geçirdiklerinin altını çizen Sarıeroğlu, "Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz. Bu süreçte sıkıntı ve mağduriyetler yaşanırsa gerekli değerlendirmeleri yaparız" diye konuştu.
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