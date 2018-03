'Taşeronlar kadrolaşacak'

MALİYE Bakanlığı tarafından başlatılan vergisini düzenli ödeyenlere yönelik dara düştüğünde el uzatma projesiyle ilgili benzer bir projenin, prim borçlarını düzenli ödeyenler için de olup olmayacağı sorulan Sarıeroğlu, aynı çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz bu sigortalılarımızın sistemden çıkmasını istemiyoruz o nedenle Maliye Bakanlığı ile aynı kriterlerle çalışmamızı gerçekleştiriyoruz, Bakanlar Kurulunda tamamlanmak üzere, tamamlandıktan sonra devreye sokacağız. Şu anda sigorta hizmetlerinden faydalanan 35 milyon bağımlı dediğimiz grubumuz var, bunlarla ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak" bilgisini verdi. Ev kadınlarının sigortalı olması konusunda çalışma olup olmadığı ve evden emeklilik sistemine kaç kişinin dahil olduğu sorulması üzerine Sarıeroğlu, en hassas olunan konulardan birinin kadınlar ve kadınların çalışma hayatına girişi olduğunu belirterek, bu alanda çok önemli uygulamaların devreye sokulduğunu kaydetti. Sarıeroğlu, "Ev hizmetlerinden faydalanan sigortalı sayımız 40 bin. Önümüzdeki dönemlerde kadın odaklı çalışmalarımız devam edecek" dedi.

'SAĞLIKTA HİZMET KALİTESİ ARTACAK'

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ve kapsamı hakkında bilgi veren Sarıeroğlu, 7 binin üzerinde bir kalem söz konusu olduğunu aktardı ve "Çok kapsamlı ve her bir kalemin maliyet analizleri yapılarak bir çalışma içerisinde olduk. Bunu gerçekleştirirsek, bu alandaki kaliteyi daha da arttıracağımıza inanıyoruz. Üniversite hastanelerimiz için şu anda global bütçeden yaklaşık 10 milyarlık bir ödememiz söz konusu. Üniversite hastanelerimizin daha rahat hareket etmesine, gelirlerini daha da arttırmalarına katkı sağlamış olacağız. Ameliyat, laboratuvar işlemleri, acil hallerdeki işlemler ve tüm başlıklar SUT içerisinde düzenleyeceğimiz başlıklar olacak. Hizmet kalitemizi arttıracak bir bakış açısıyla oluşturduğumuz bir sistem olacak" ifadelerinde bulundu.

'FİŞLEME GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

OHAL'in ardından kapatılan iş yerleriyle ilgili SGK tarafından fişleme yapıldığı iddialarına yanıt veren Sarıeroğlu, bu konuda haksız ithamlarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "Biz sigortayla ilgili verileri tutan bir kurumuz, fişleme gibi bir durumun içerisinde olmamız söz konusu olamaz. Kişilerin işten ayrılma veya aylık bağlanılacak kişilerle ilgili bir tasvir, kodlama sistemimiz var. Örneğin istifa edenleri 3 numarası ile bir sınıf altında, diğer taraftan ölüm nedeniyle işinden ayılmış kişi için başka, mağduriyet söz konusu olan kişilere başka bir numara veriliyor. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile oluşturulan ihraç süreçleri ülkemizde uygulanan yeni bir süreç, bu anlamda iş yerlerinin kapatılması nedeniyle işten ayrılanları bunları 36, ihraç edilenleri 37 kodu altında numaralandırdık. Bu kimseye açık değil, kendi gerçekleştireceğimiz işlemlerle ilgili bir düzenleme. Rutin bir kod verme işlemi olarak değerlendirilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

'7 BİN 500 TAŞERON KADROLAŞACAK'

Bakan Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçiş sınavı konuları hakkında kamuoyunda yer alan yanlış algılar hakkında ise, "Taşeron mevzusu sabotaja açık bir süreçti. Herkes bir kuyuya taş atıyor" diye yorumladı. Her türlü konunun veri sisteminde kayıt altına alındığını ifade eden Sarıeroğlu, "Bu haberlerle ilgili çok yakın takipteydik, sınav yapılan her kuruma ziyaret gerçekleştirildi. Çalışanlarımız çok bilinçli, böyle bir şey söz konusu olsaydı, ne sendikalarımız ne de çalışanlarımız bu duruma sessiz kalmazdı. Gelecek her türlü şikayetin üzerine de gideceğiz. 7 bin 500 kardeşimizin kadroya geçişini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

'HİÇ BİR TAŞERONU DIŞARIDA BIRAKMADIK'

Bakanlığın çalışanları için bankayla maaş anlaşması gerçekleştirdiklerini aktaran Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçenler için bir promosyon alma imkanı verildiğini dile getirdi. 12 aydan az süreli çalışan kitleler için de çalışmaların yapıldığını kaydeden Sarıeroğlu, "Taşeronun gerçek tanımı çerçevesinde hiç kimseyi dışarıda bırakmamış durumdayız" dedi. SGK'nın tüm istatistiklerinin web sitesinde yayınlandığının altını çizen Sarıeroğlu, "Rakamları kaçırma, gölgeleme yaklaşımımız yok" diyerek, bir önceki aralık ayından aralık ayına kadar kursiyer stajyer dahil olmadan artı istihdam sayısının 1 milyon 498 bin kişi olduğunu söyledi. Şu anda 12 aylık güncel verilere bakıldığında ise ocak ayından aralık ayına kadar 4A sigortalıların kamu özel stajyer kursiyer dahil rakamın 1 milyon 681 bin 208 kişi, stajyer kursiyer olmadan 1 milyon 361 bin 872 kişi olduğunu ekledi.