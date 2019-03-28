Taşerondan kadroya geçen işçilere 635 lira zam!

İstanbul'da bir ilk gerçekleşti. Taşerondan kadroya geçen işçilere enflasyondan kaynaklı maaş farkı uygulaması, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katılımıyla imzalanan sözleşmeyle başladı.

Taşerondan kadroya geçen işçilere 635 lira zam!
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GAZİOSMANPAŞA Belediyesi'nde kadro alan işçilerin  maaşlarına zam yapıldı. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarına enflasyon farkı  uygulaması, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve  Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katıldığı sözleşme imza  töreniyle yürürlüğe girdi.
Törende konuşan Yıldırım, taşeron işçilerin kadroya geçerken  imzaladığı sözleşmede ücret artışlarının enflasyonun altında kalması halinde  enflasyon farkı verileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığını ve işçilerin  bu sebeple mağduriyet yaşadığını aktararak, bu mağduriyeti giderecek çalışmaların  tamamlandığını kaydetti.  Yıldırım, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin farkın yansıtıldığı ilk ilçe  belediyesi olduğunu belirterek, şunları söyledi: 
"Başbakanlığım döneminde 696 sayılı KHK kapsamında 1 milyona yakın  taşeron kardeşimizin daimi kadroya geçmeleri için bir yasa çıkarmıştık. Bunun  uygulamasında maalesef bazı belediyelerde, sözleşmelerde yer almadığı için  enflasyon farkı zamları verilememişti. Bir mağduriyet söz konusuydu. Geçen hafta  yaptığımız çalışmayla birlikte taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımızın  mağduriyetleri giderildi ve ücretlere ilave olarak ortalama yüzde 20 zam yapıldı.  Hayırlı uğurlu olsun. Mart ayı itibarıyla bu zamlardan yararlanacaksınız." 
"Aylık 635 lira artış sağlandı"
 Başkan Usta ise taşerondan kadroya geçen işçilere günlük 21, aylık 635  lira zam yapıldığını ifade etti. "İşçi kardeşlerimizin şahitliğinde zam müjdesini veren sözleşmeye  imzayı atmak istedik." diyen Usta, "Bu çalışmayla birlikte taşerondan kadroya  geçen işçilerimizin maaşlarına günlük 21 lira, aylık 635 lira bir artış sağlanmış  oluyor. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Bin 206 işçiye toplamda aylık 767 bin, yıllık 9 milyon 204 bin 960  lira zam yapıldığı kaydedildi. Park Bahçeler Müdürlüğü işçilerinden Şeref Becer de "Enflasyon zammını  ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım açıkladı.  Sağ olsun bizim belediye başkanımız da işçisini düşünerek, enflasyon zammının yer  aldığı sözleşmeye imza attı. Çok teşekkür ediyoruz hepsine, Allah razı olsun."  diye konuştu. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Veysel Özgenç ise "Çok  mutluyum. Her insan gibi bizim de ihtiyacımız oluyordu. 635 lira güzel bir  miktar. Bu zam oranı yüzümüzü güldürdü. Bir yandan açıklarımızı kapatacağız. Çok  iyi oldu. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

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