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Taşeronda sona gelindi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu 4B konusunu konuştu

Taşeronda sona gelindi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu 4B konusunu konuştu

30 Mart 2018 Cuma 22:05
Taşeronda sona gelindi
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz" dedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen, 'TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2017 Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Sarıeroğlu, işçilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Taşeron konusunun bu hafta son viraja girdiğinin altını çizen Sarıeroğlu, "Çalışmalarımızda Allah'a çok şükür büyük bir aksaklık yaşamadık. Biraz algı operasyonlarına, bilgi kirliliklerine maruz kaldık ama sağlıklı bir şekilde yürütmüş durumdayız" diye konuştu.
'MAAŞLARINA YÜZDE 10 ZAM'
Sarıeroğlu, 4C'den 4B'ye geçişlerle ilgili de şunları kaydetti: "Dün akşam itibarıyla 4C'den 4B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazete'de yayımlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4C'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık."

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Anahtar Kelimeler:
çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıSarıeroğlu
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