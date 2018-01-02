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Taşeron şirketinden ilanlı randevu talebi

Türkiye genelinde 25 bin personelle kamuya taşeron hizmeti veren şirket, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanı'na görüşmek için gazete ilanıyla çağrıda bulundu

Taşeron şirketinden ilanlı randevu talebi

Türkiye genelinde 25 bin personelle kamuya taşeron hizmeti veren şirket, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanı'na görüşmek için gazete ilanıyla çağrıda bulundu

02 Ocak 2018 Salı 21:27
Taşeron şirketinden ilanlı randevu talebi
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TÜRKİYE genelinde 25 bin personelle kamuya taşeron hizmeti veren şirket, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanı'na görüşmek için gazete ilanıyla çağrıda bulundu. Ulusal bir gazetede yer alan ilana göre, Merdan Sağlık Şirketleri Bilgi İşlem Şirketler Grubu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanı'na seslendi. Şirket verdiği ilanda, 25 bin personelle kamuya hizmet veren taşeron şirketler grubu olduğunu belirtti. İlanda, “Taşeron personellerinin kadroya alınması sürecinde yaşanan sıkıntıları değerlendirmek üzere, tarafımızın davetini arzu eder, saygılarımızı arz ederiz" ifadelerine yer verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Taşeronçalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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