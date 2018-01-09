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Taşeron Çağrı Merkezi kuruldu

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu "Sağlık Bakanlığı'nda taşeron olarak çalışan, hastanesi kapandığı için şehir hastanelerine geçen 30 bin çalışanımızı kapsama aldık" dedi

Taşeron Çağrı Merkezi kuruldu

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu "Sağlık Bakanlığı'nda taşeron olarak çalışan, hastanesi kapandığı için şehir hastanelerine geçen 30 bin çalışanımızı kapsama aldık" dedi

09 Ocak 2018 Salı 18:14
Taşeron Çağrı Merkezi kuruldu
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HÜKÜMET, 1 milyonun üzerinde taşeron işçinin kadroya geçiş sürecine destek olmak amacıyla çağrı merkezi kurdu. Çağrı merkezi taşeron çalışanların sorularına yanıt vermek amacıyla saat 24.00'e kadar hizmet verecek. Başvurular devam ederken gözler başta şehir hastanelerinde tomografi, kan alma, laboratuvar gibi kritik bölümlerde çalışanların kadro talebine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sağlık Bakanlığı'nda taşeron olarak çalışan, hastanesi kapandığı için şehir hastanelerine geçen 30 bin çalışanımızı kapsama aldık. Yeni başlayan çalışanlar söz konusu. Onlar hastanelerde çalışmaya devam edecekler. Orada aracı firma yok, hastanenin direkt işçisi olarak çalışıyorlar. Protokol şartları farklı olduğu için Sağlık Bakanlığı karar verecek" dedi.
TAŞERON İÇİN SON GÜN 11 OCAK
Taşeron çalışanların kamuya geçiş başvuruları 11 Ocak'ta sona eriyor. Ardından 12 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden alınan başvurular incelenerek, hak sahipleri ilan edilecek. İtiraz başvurularının ardından taşerona kadro hakkında kesin listeler 24 Şubat-2 Mart arasında askıya çıkacak. Geçiş için uygulanacak olan sınavlar da 3 Mart-22 Mart arasında yapılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 27- 31 Mart tarihleri incelenecek ve kesin sonuç açıklanacak. Türkiye'nin ikinci büyük işçi konfederasyonu Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), taşeron işçilerin geçiş sürecine yönelik sorularını yanıtlamak amacıyla çağrı merkezi kurdu. Çağrı merkezinde hukukçulardan oluşan uzman bir ekip görev yapıyor.
'GÖLGE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİZ'
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, geçiş sürecinde çalışanların rızasını esas aldıklarını vurgulayarak, sınav konusunda da tedirgin olmamalarını istedi. Sarıeroğlu, "Çalışanlarımız yıllardır işini zaten yapıyor. Sınavlar konusunda korkulacak hiçbir şey yok. Titiz bir çalışma yaptık. İtiraz komisyonları kurduk. Buna gölge düşecek hiçbir şeye izin vermeyiz" dedi. Bakan Sarıeroğlu, Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) şehir hastanelerinin ayrı bir madde ile düzenlendiğini anımsatarak "Burada esasları bir şekilde özenle düzenledik" diye konuştu.

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Jülide SarıeroğluTaşeron Çağrı MerkeziSağlık Bakanlığı
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