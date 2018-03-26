Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...
Facebook'tan bir skandal daha! Arama ve mesaj bilgilerini de toplamış
Facebook'tan bir skandal daha!

'Tasarruflar yetersiz'

Türkiye'nin yaşadığı olumsuzlukların en çok kura yansıdığını söyleyen Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bunun nedeninin Türkiye'nin tasarruflarının yetersiz olması olduğunu vurguladı

'Tasarruflar yetersiz'

Türkiye'nin yaşadığı olumsuzlukların en çok kura yansıdığını söyleyen Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bunun nedeninin Türkiye'nin tasarruflarının yetersiz olması olduğunu vurguladı

26 Mart 2018 Pazartesi 23:00
'Tasarruflar yetersiz'
banner404

TÜRKİYE'NİN yaşadığı şoklara karşı büyük dayanıklılık gösterdiğini ve 2010-2017 döneminde yüzde 6,7 büyüdüğünü belirten Şimşek yaptığı konuşmada, "Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz. Bütün gelişmeler kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor. Ancak jeopolitik risklerde azalma olumlu yansıyacaktır, TL'deki değer kaybı rekabetçi kılmıştır. Türkiye tehditler azaldıkça hızla normalleşmeyi tamamlayacaktır" dedi.
'SEKTÖRLER PARA CİNSİNE GÖRE BORÇLANMALI'
Şimşek, 'şirketlere dövizle borçlanmaya sınırlama' uygulaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Dövizle borçlanmaya sınırlama uygulamasına ciddi itirazların olduğunu açıklayan Şimşek, şöyle konuştu: "Herkes kendi ölçeğinde düşünüyor. Özel sektör tabii ki borçlanacak ama borçlanırken hangi para cinsinden geliri varsa o para cinsinden borçlanmalı, mümkünse uzun vadeli borçlanmalı. 'Dövizle borçlanma daha iyi' diyorlar, doğru değil. Sizin işiniz döviz piyasalarında oynamak değil, sizin işiniz üretmek. Geliriniz hangi para cinsinden borçlanmanız da aynı para cinsinden olsun bu kadar basit. Yasal alt yapı hazır, şu anda Merkez Bankası'nın yetkisi var, büyük şirketlere ilişkin veriler toplanıyor, 2 bin 118 şirket toplam borcun yüzde 84'üne tekabül ediyor." Dünya ekonomisi ile ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Kısa vadede küresel büyüme iyi, küresel ticarette de bir toparlanma var, ama orta ve uzun vadede riskler mevcut. Dünya liderleri doğru politikaları işbirliği içinde ortaya koyarsa, dünya bu sorunları atlatır" şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYetersizEkonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Palandöken: Vergilerde indirim yapılmalı
Palandöken: Vergilerde indirim yapılmalı
Fuar çıkarması
Fuar çıkarması
Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geldi
Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geldi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim