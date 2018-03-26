'Tasarruflar yetersiz'

TÜRKİYE'NİN yaşadığı şoklara karşı büyük dayanıklılık gösterdiğini ve 2010-2017 döneminde yüzde 6,7 büyüdüğünü belirten Şimşek yaptığı konuşmada, "Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz. Bütün gelişmeler kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor. Ancak jeopolitik risklerde azalma olumlu yansıyacaktır, TL'deki değer kaybı rekabetçi kılmıştır. Türkiye tehditler azaldıkça hızla normalleşmeyi tamamlayacaktır" dedi.

'SEKTÖRLER PARA CİNSİNE GÖRE BORÇLANMALI'

Şimşek, 'şirketlere dövizle borçlanmaya sınırlama' uygulaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Dövizle borçlanmaya sınırlama uygulamasına ciddi itirazların olduğunu açıklayan Şimşek, şöyle konuştu: "Herkes kendi ölçeğinde düşünüyor. Özel sektör tabii ki borçlanacak ama borçlanırken hangi para cinsinden geliri varsa o para cinsinden borçlanmalı, mümkünse uzun vadeli borçlanmalı. 'Dövizle borçlanma daha iyi' diyorlar, doğru değil. Sizin işiniz döviz piyasalarında oynamak değil, sizin işiniz üretmek. Geliriniz hangi para cinsinden borçlanmanız da aynı para cinsinden olsun bu kadar basit. Yasal alt yapı hazır, şu anda Merkez Bankası'nın yetkisi var, büyük şirketlere ilişkin veriler toplanıyor, 2 bin 118 şirket toplam borcun yüzde 84'üne tekabül ediyor." Dünya ekonomisi ile ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Kısa vadede küresel büyüme iyi, küresel ticarette de bir toparlanma var, ama orta ve uzun vadede riskler mevcut. Dünya liderleri doğru politikaları işbirliği içinde ortaya koyarsa, dünya bu sorunları atlatır" şeklinde konuştu.