Tarımsal hasıla arttı

2017 yılı tarımsal büyüme rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada Fakıbaba, "2017 yılında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre 1'inci çeyrekte yüzde 5,6, 2'inci çeyrekte yüzde 6,6 ve 3'üncü çeyrekte yüzde 3,3 büyüyen tarım sektörü son çeyrekte de yüzde 6 büyüme gösterdi. Böylece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2017 yılı verilerine göre yüzde 4,7 büyüyen tarım sektörü, Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlamış oldu" ifadelerini kullandı.

'TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK'

Tarım sektörünün son 15 yılın 12’sinde büyüyerek son yarım yüzyılın en istikrarlı dönemini yakaladığına dikkat çeken Bakan Fakıbaba şöyle konuştu: "Sektörün son 15 yıldaki büyüme trendinde özellikle tarımsal alt yapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar, üretim kapasitesi ve teknoloji kullanımındaki gelişmeler etkili oldu. Özellikle hükümetlerimiz döneminde sektördeki yapısal sorunların çözümü, üretici gelirlerinin yükseltilmesi ve kırsal alanların kalkındırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Tarım sektörünün büyümesi ve gelişmesi için daima çiftçimizin yanında yer aldık ve devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Yürütülen projeler, verilen destekler, sağlanan uygun krediler ve üreticilerimizin gayretleriyle tarımsal üretimde önemli artışlar sağlandı. Bu sayede tarımsal GSYH 2017 yılında yüzde 16,9 artışla 188,6 milyar TL olarak gerçekleşti."

'TÜRKİYE 4. SIRADA'

Türkiye'nin tarımsal hasıla olarak Fransa, İtalya ve İspanya'nın arkasından Avrupa’da 4’üncü sırada olduğunu hatırlatan Fakıbaba, "Hükümetlerimiz döneminde ortaya konan çalışmalarla önemli büyümeler ve ilerlemeler kaydedildi. Bu gelişmelerle beraber ülke olarak tarımsal hasıla bakımından 2005 yılından bu yana Avrupa’da 1’inci sıradaki yerimizi koruyoruz. Bakanlık olarak tarım sektörünün daha da büyümesi için başta üreticilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Tarımsal hasılamız, yapacağımız çalışmalarla 2018 yılında çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır” değerlendirmesini yaptı.