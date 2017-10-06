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Tarımsal destekleme ödemeleri bugün başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilere toplam 918,5 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilere toplam 918,5 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi

06 Ekim 2017 Cuma 13:14
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün başlıyor
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FAKIBABA, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal desteklemeler kapsamında  çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra üreticilerin hesabına  aktarılacağını açıklayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren  üreticilerimize toplam 918,5 milyon liralık ödemesi yapacağız. Ödemeler  kapsamında, çiğ süt desteği için 320 milyon lira, buzağı desteği için 445 milyon  lira, süt tozu desteği için 15 milyon lira, tiftik ürünü desteği için 5 milyon  lira, malak desteği için 4,2 milyon lira, tarım sigortaları desteği için 105  milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 11,3 milyon lira, Genç  Çiftçi Projesi desteği için 13 milyon lira olmak üzere toplam 918,5 milyon  liralık hibe desteği vereceğiz."

Yıl başından itibaren başlayan ödemeler de dahil edildiğinde  üreticilere verilen meblağın 10,5 milyar lirayı bulacağına işaret eden Fakıbaba,  "Böylece 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar  liralık tarımsal hibe desteğinin yüzde 82'lik kısmını ödemiş olacağız." ifadesini  kullandı.

Fakıbaba, ödemelerin gelen icmallere ve TC kimlik numaralarına göre  gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref FakıbabaGenç  Çiftçi Projesi
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