Tarımda üretim maliyeti yüzde 27 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni (Tarım ÜFE) açıkladı. Tarım ÜFE 2019 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13.20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.04 arttı. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.88, ormancılık ürünlerinde yüzde 5.19 artış, balıkçılıkta ise yüzde 4.71 azalma gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6.62, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.62 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.63 azalma gerçekleşti. Alt tarım gruplarından; turunçgiller yüzde 7.96, çeltik yüzde 3.46, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 0.62 artış, yağlı meyveler yüzde 0.33, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3.28, lifli bitkiler yüzde 5.01 azalma gösterdi. Mart 2019'da endekste kapsanan 81 maddeden; 48 maddenin fiyatlarında artış, 27 maddenin fiyatlarında azalma olurken 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.