Tarımda 'Solucan' dönemi

SON yıllarda Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) tohum veya ürün konusunun endişe duyulacak boyutlarda tartışılıyor olması tarımda hızla yeni iş kollarının doğmasına ve yaygınlaşmasına neden oluyor. Organik gıda fiyatlarının diğerlerine nazaran daha pahalı olmasını göz önünde bulunduran üreticiler hem fiyat hem de sağlıklı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak organik tarım üretimine yöneldi. Organik tarım deyince ilk akla gelenlerden biri de organik gübre. Organik tarıma yönelen üreticilerin olmazsa olmazı organik gübre olunca, yeni bir iş kolu olan ve hızla yayılan Kırmızı Kaliforniya Solucanı gübresi üretimine olan ilgi de arttı. Böylece geleceği parlak olan yeni bir iş kolu da tarım sektöründeki yerini alarak hızla yükselişe geçti.

ÖNCE DENEDİ, SONRA ÜRETTİ

Bu alanda çalışmalara başlayan ve organik solucan gübresi üreterek kendi çiftliğindeki ürünlerde deneyen Alanyalı işadamı Armağan Kozan, muhteşem sonuç alınca solucan gübresi üretmeye karar verdi. 200 bin solucanla üretime başlayan Kozan, solucan sayısının bir yıl sonra 3 milyona ulaştığını kaydetti. İlk tesisi Manavgat Örenşehir Mahallesi’ndeki 20 dönüm arazi üzerine kuran Kozan, ikinci tesisini de Alanya’ya yapıyor.

'TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ'

Ürettiği solucan gübrelerini Alanyalı ve Manavgatlı üreticilere ve tarım ürünleri üretenlere satan iş adamı Kozan, solucan gübresi konusunda bilgi almak ve gübre temin etmek isteyen üreticilerin kendisine ulaşabileceklerini söyledi. Kozan, tarım üreticilerinin organik gübre olan solucan gübresini mutlaka ürünlerinde denemeleri tavsiyesinde bulundu.

'SOLUCAN GÜBRESİNİ GAZETEDEN ÖĞRENDİM'

Solucan gübresinin ne olduğunu tesadüfen bir gazete haberinde okuduğunu ve çok ilgisini çektiğini söyleyen Kozan, “Haberi okuduktan sonra kısa bir araştırma yaptım. Manavgat Örenşehir'deki çiftliğimizde küçük ölçekli muz ve avokado ağaçlarımızda denemek için solucan gübresi ürettik. Aldığımız sonuç muhteşemdi ve bu işi yapmaya karar verdik. Şu anda 20 dönüm arazi üzerinde üretimimiz devam ediyor. Alanya’ya da bir tesis kazandırmak için çalışmalarımız var. Solucan gübresi kullanan tarım üreticilerinin alacağı sonuçtan çok memnun kalacağına inanıyorum. Çünkü biz önce denedik, sonra üretime karar verdik” dedi.

'ÜREME KAPASİTESİ YÜKSEK'

Solucan gübresi üretimine 1 yıl önce 200 bin solucanla başladıklarını belirten Kozan, şu anda solucan sayısının 3 milyona ulaştığını kaydetti. Solucanların çok çabuk üreme kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Armağan Kozan bu yeni sektöre girme amaçlarının en başında şunların geldiğinin altını çizdi: “Kimyasal gübrelerle çoraklaşan ve her geçen gün verimini kaybeden topraklarımız bu organik gübre ile daha verimli hale getirilip daha sağlıklı besinler üretilecek. İnsanlar daha sağlıklı beslenecek. Kendimizin ve gelecek nesillerimizin sağlığını korumak bizlerin elinde” dedi.

'ABD'DE 40 YILDIR KULLANILIYOR'

Armağan Kozan “Solucan gübresi Kırmızı Kaliforniya solucanı adıyla bilinen Lumbricus rubellis ve Eisenia foetida toprak solucanı türlerinin organik olarak yetiştirilmiş ve büyükbaş hayvanların dışkıları ve organik bitkisel materyallerin fiziksel ve kimyasal yapılarını değiştirmeleri temeline dayanarak ürettikleri bir toprak düzenleyici ve bitki besleme materyalidir. Başta ABD olmak üzere Avrupa’da 40 yıldır tarım işletmeleri bu gübreyi kullanmaktadır. Üretimi ve kullanımı hızla ülkemizde de yaygınlaşmaktadır” dedi.

SOLUCAN GÜBRESİNİN FAYDALARI

Alanya’nın ilk solucan gübre üreticisi Armağan Kozan, bu organik gübrenin faydalarını şöyle sıraladı: “Granür yapısı toprağın sütrüktürünü düzenleyip havalanmayı sağlarken su tutma kapasitesinin yüksekliğini ve topraktaki su stresini minimize etmekte. Yapısındaki çok sayıda bakteri, verildiği topraktaki zararlı bakterilerle rekabet ederek onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır, böylece bitkilerin hastalıklara karşı direncini arttırır. Hava koşullarının olumsuz etkilerine yani don, sıcaklık farkları gibi durumlarda bitkiyi korur. Kesinlikle yabani ot tohumu içermez. Kaliteli, bol verimli ve raf ömrü uzun ürünler elde edilmesini sağlar. Bilhassa kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Asitli, kumlu toprakları düzenleyerek tarıma elverişli hale getirir ve kokusuzdur. Solucan gübresiyle yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz. Suyu, havayı ve toprağı kirletmez. Toprakta uzun süre kalır dolayısıyla bitkinin uzun süre besin ihtiyacını karşılar. Besin elementlerini bitkinin ihtiyacına göre bitkiye kazandırır."

