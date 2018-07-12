Tarımda seferberlik zamanı

Asiye ELİAÇIK

TOPLANTIYA İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Doğa Kurumu Milli Parklar Şefi Mevlüt Kodal, Antalya Veterinerler Odası Temsilcisi Kenan Ersoy, Alanya Sulama Birliği Müdüresi Meryem Aydoğan, ALÇED Temsilcisi Nurettin Karaca katıldı. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında olan Genç Çiftçi Projesi ve Köye Dönüş Projeleri'nin devlet teşvikinin üst noktada olduğu belirtildi. Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, “Son dönemde devlet teşviki kırsal kalkınma alanında ciddi oranlara ulaştı. Özellikle gençler projeleriyle hem ülke tarımı ve ekonomisine katkıda bulunurken, hem de yerel bazda çalışmaların önü açılmış oluyor. Köye dönüş projelerine ve genç çiftçi projelerine sıfır faizli kredilerin yanında proje bazında hibelerde veriliyor. Bu hibeler yüzde 50'ye kadar olabiliyor. Yerel halkın bilgilendirilmesi noktasında seferberlik başlattık. Kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

REFÜJLERE SU KABAĞI PROJESİ BAŞLADI

Toplantıda Alanya Kent Konseyi öncülüğünde başlatılan, 'Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi' kapsamında elde edilen başarılarda değerlendirildi. Su kabağının görünür olması için belediye ile iş birliği yapılarak orta refüjlere ekilmesi sağlandı. Alanya’da yaşayan sokak hayvanları için de seferberlik çalışmalarına başlandı. Başta hayvanların can sağlığı, barınma ve beslenme sorunları kapsamında Alanya'daki tüm kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile birlikte hareket edilecek. Ayrıca Alanya’da turizmi canlandırmak amacıyla bir köyün pilot bölge seçilerek lavanta bahçesine dönüştürülmesi için kurumlar ile iletişime geçilerek istişareler yapılacak. Projenin Alanya’ya değer katacağını belirten çalışma grubu üyeleri, Alanya’nın deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra farklı alanlarda da kendini göstermesi gerektiğini belirttiler.