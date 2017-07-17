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Tarımda çalışan insan sayısı arttı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarım istihdamı Nisanda, Marta göre arttı

Tarımda çalışan insan sayısı arttı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarım istihdamı Nisanda, Marta göre arttı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:45
Tarımda çalışan insan sayısı arttı
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TÜRKİYE  Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda Mart ayında 5 milyon 85 bin olan istihdamın, Nisan ayında 235 bin artışla 5 milyon 320 bine yükseldiğini bildirdi.Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2016 Nisan ayında 5 milyon 352 bin, geçen ay 5 milyon 85 bin olan tarımda istihdamın 2017 Nisan ayında 5 milyon 320 bin olduğunu belirtti. Nisan ayında 28 milyon 157 bin olan toplam istihdamın yüzde 18.9unu tarımın karşıladığına, bu rakamın geçen Mart ayında yüzde 18.5, geçen yıl Nisan ayında yüzde 19.4 olduğunu bildiren Bayraktar, tarım istihdam içindeki payının geçen yıl Nisan ayına göre gerilemesinde esas payın toplam istihdamın Nisan ayları itibarıyla son bir yılda 519 bin artarak 27 milyon 638 binden 28 milyon 157 bine çıkmasından kaynaklandığını vurguladı.

Şemsi Bayraktar, 2017 Nisan ayında tarımda 2 milyon 914 bin erkek ve 2 milyon 406 bin kadının istihdam edildiğini bildirdi. Erkeklerin yüzde 15inin, kadınların yüzde 27.5inin tarımda çalıştığını, tarımın işsizliği önemli oranda aşağıya çektiğini vurgulayan Bayraktar, Nisan ayında tarımın kadınlarda işsizliği 4.1 puan düşürerek yüzde 17.3den yüzde 13.2ye, erkeklerde 1.2 puan düşürerek yüzde 10.3den yüzde 9.1e, toplamda işsizliği 1.9 puan düşürerek yüzde 12.4den yüzde 10.5e indirdi dedi.TZOB Genel Başkanı Bayraktar, her yıl Ocak-Şubat aylarında en düşük düzeye indiğini, Mart ayının ikinci yarısından sonra tarımda istihdamın yoğunlaştığını, hasadın ardından azalmaya başladığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
TZOBIstihdamTarım
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