Tarımda Ar-Ge yatırımına 3 milyon lira destek

BTSO ev sahipliğinde Gıda ve Tarımsal Ar-Ge ve İnavosyanda Kamu-Özel Sektör Buluşması toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur yaptı.Dünyada 7.6 milyar insanın yaşadığını, bu rakamın 2030 yılında 9 milyara yaklaşmasının beklendiğini ifade eden Aytuğ Onur, gıda üretiminin her geçen gün daha daha da stratejik bir konuma dönüştüğünü vurguladı. Bursanın Türkiyenin gıda deposu olduğunu belirten Onur, Bu bilinçle sektörümüzün katma değerli üretimini ve Ar-Ge yatırımlarını artırmak için önemli adımlar atıyoruz diye konuştu.

ZİRVE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

BTSOnun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konseyi yapılanması ile özel sektör-kamu-üniversite işbirliğini güçlendirdiğini ifade eden Onur, Ur-Ge ve Ticari Safari projeleri kapsamında düzenledikleri alım heyeti organizasyonlarıyla sektörün ihracatını artırdıklarını vurguladı.Eylül ayında sektörü ilgilendiren önemli bir buluşmaya daha imza atacaklarını açıklayan Onur, Merinos AKKMde 28-29 Eylül tarihleri arasında 150den fazla yabancı firma temsilcisinin katılımıyla bir alım heyeti organizasyonu düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca aynı tarihler arasında 4. Uluslararası Gıda Kongresini de düzenleyeceğiz. Bursamıza ve sektörlerimize değer katan çalışmalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

GELİRİN YÜZDE 20Sİ GIDAYA GİDİYOR

TAGEM Genel Müdürü Nezvat Birişik, dünyada 6 milyar ton gıdanın olduğunu belirterek, üretilen gıdanın 2.52 trilyon dolar değerinde olduğunu vurguladı. ABDde bir vatandaşın gıdaya gelirinin yüzde 10unu harcadığına dikkat çeken Birişik, Avrupada bu oran yüzde 15. Türkiyede ise bir aile, gelirinin yüzde 20sini gıdaya harcıyor dedi.Dünyada tarıma yönelik Ar-Ge harcamalarının hızla arttığını ifade eden Birişik, Türk tarımını büyütecek tek unsurun da Ar-Ge olduğunu dile getirdi. Ar-Geye ne kadar harcama yaparsak, sektör o kadar gelişiyor diyen Birişik, TAGEMin sektörün Ar-Ge odaklı büyümesine büyük destek olduğunu vurguladı.TAGEMin Türkiyenin en büyük araştırma organizasyonu olduğunu da ifade eden Birişik, TAGEM olarak 10 orta ölçekli üniversite büyüklüğündeyiz. 35 vilayette 50 enstitümüz var. Bu enstitülerde 7 bin 500 personelimiz çalışıyor. 3 bin civarında tam zamanlı araştırmacımız var. 380-400 milyon lira civarında Ar-Ge harcaması yapıyoruz. Yıllık bin 600 civarında proje döngüsü yönetiyoruz. 284 laboratuvarımız mevcut dedi.



ÖZEL SEKTÖRÜN HİZMETİNDEYİZ

Ar-Ge yatırımı yapmak isteyen firmaları TAGEMin sunduğu avantajlardan faydalanmaya davet eden Birişik, Enstitülerimizi özel sektöre açtık. Biz her işimizi özel sektörümüzle yapmak istiyoruz. Yetişmiş personelimiz, arazilerimiz ve makinelerimizin hepsi firmalarımızın hizmetinde. Enstitüdeki personelimizin mesaisini size vermeye hazırız ifadelerini kullandı.Her bir enstitüye ofis açacaklarını kaydeden Birişik, şöyle konuştu: Gelin enstitümüzde çalışın. Bize proje sunun. Her bir projeye 3 milyon TLye kadar destek veriyoruz. Yeter ki istifade edin. Bizler özel sektörün Ar-Ge harcamalarını araştırdık.Firmalarlarımız sera, arazi ve makine gibi alanlarda yatırımlarının yüzde 50sini ayırıyor. Yüzde 25-30 ise personel gideri. Geri kalan bölümü ise sabit ve diğer Ar-Ge giderleri. Bizler şunu istiyoruz; Yüzde 75ini biz ödemeye hazırız. Arazi makine ve eleman almayın. Hepsi bizde var. Sadece proje geliştirin, bize gelin.