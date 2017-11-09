Tarıma can suyu Ar-Ge merkezi

TARIM sektöründe 61 yıllık tecrübesiyle öne çıkan Hektaş’ın Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde bitki koruma ve bitki besleme, tohum ıslahı, hayvan sağlığı ve IoT (Nesnelerin İnterneti) alanlarında projeler üreteceği Ar-Ge merkezi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvuru kabul edildi. Ar-Ge faaliyetlerinin 2018 yılının 2’nci yarısından itibaren 1.200 metrekare alan üzerine kurulu yeni Ar-Ge merkezinde yürütülmesi planlanıyor. Tarım ve hayvancılık alanında uzman 25 kişilik Ar-Ge personelinin görev alacağı merkezde mevcut ürünler geliştirilirken, yeni formulasyonlar üzerinde de çalışılacak. Hektaş, yeni Ar-Ge merkezi ile tarım alanında üniversite-sanayi iş birliğini etkinleştirmeyi, tarım sektöründe ortak sinerji oluşturmayı, standart yükseltici teknikler kullanmayı, yeni ürün ve üretim metotları geliştirmeyi, rekabet gücünü artırmayı, nitelikli işgücü istihdamını sağlamayı, IoT uygulamaları geliştirmeyi ve dışa bağımlılığı en aza indirecek faaliyetlerde bulunmayı hedefliyor.

Türkiye tarımında dışa bağımlılığı en aza indirmeyi amaçladıklarını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Yerli ve milli tarımın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.