Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111895
ALTIN
159.309
DOLAR
3.8604
STERLİN
5.0747
EURO
4.4745
9 Kasım 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
9 Kasım Günlük Burç Yorumu
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı?
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar...
Fındık ve badem için aflatoksin uyarısı!
Fındık ve badem için aflatoksin...
Flaş Haber
Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
Kapat
banner468

Tarıma can suyu Ar-Ge merkezi

Tarım sektöründe 61 yıllık tecrübesiyle öne çıkan Hektaş’ın Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde bitki koruma ve bitki besleme, tohum ıslahı, hayvan sağlığı ve IoT (Nesnelerin İnterneti) alanlarında projeler üreteceği Ar-Ge merkezi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvuru kabul edildi

Tarıma can suyu Ar-Ge merkezi

Tarım sektöründe 61 yıllık tecrübesiyle öne çıkan Hektaş’ın Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde bitki koruma ve bitki besleme, tohum ıslahı, hayvan sağlığı ve IoT (Nesnelerin İnterneti) alanlarında projeler üreteceği Ar-Ge merkezi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvuru kabul edildi

09 Kasım 2017 Perşembe 07:41
Tarıma can suyu Ar-Ge merkezi
banner404

TARIM sektöründe 61 yıllık tecrübesiyle öne çıkan Hektaş’ın Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde bitki koruma ve bitki besleme, tohum ıslahı, hayvan sağlığı ve IoT (Nesnelerin İnterneti) alanlarında projeler üreteceği Ar-Ge merkezi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvuru kabul edildi. Ar-Ge faaliyetlerinin 2018 yılının 2’nci yarısından itibaren 1.200 metrekare alan üzerine kurulu yeni Ar-Ge merkezinde yürütülmesi planlanıyor. Tarım ve hayvancılık alanında uzman 25 kişilik Ar-Ge personelinin görev alacağı merkezde mevcut ürünler geliştirilirken, yeni formulasyonlar üzerinde de çalışılacak. Hektaş, yeni Ar-Ge merkezi ile tarım alanında üniversite-sanayi iş birliğini etkinleştirmeyi, tarım sektöründe ortak sinerji oluşturmayı, standart yükseltici teknikler kullanmayı, yeni ürün ve üretim metotları geliştirmeyi, rekabet gücünü artırmayı, nitelikli işgücü istihdamını sağlamayı, IoT uygulamaları geliştirmeyi ve dışa bağımlılığı en aza indirecek faaliyetlerde bulunmayı hedefliyor.
Türkiye tarımında dışa bağımlılığı en aza indirmeyi amaçladıklarını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Yerli ve milli tarımın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tarım SektörüAr-geHEKTAŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Uysal: Kentsel dönüşümde imar artışı olmayacak
Başkan Uysal: Kentsel dönüşümde imar artışı olmayacak
Migros, dev market zincirini satın alıyor
Migros, dev market zincirini satın alıyor
Yasağın maliyeti sürücülere pahalıya patladı!
Yasağın maliyeti sürücülere pahalıya patladı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim