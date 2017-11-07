‘Tarım sigortanızı yaptırın’

TARSİM, yaptığı açıklamada üreticilerin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdindeki Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) mutlaka kayıt yaptırmalarını ya da kayıtlarını güncellemelerini önerdi. Ardından bitkisel ürünler için son poliçe kabul tarihlerini www.tarsim.gov.tr adresi üzerinden takip ederek, sistemde yer alan sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla tarım sigortalarını yaptırmalarının büyük önem taşıdığının altı çizildi. Üreticilere herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için mutlaka sigorta yaptırmaları konusunda çağrıda bulunuldu.
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