'Tarım İnovasyon' çağrısı

ATSO Başkanı Çetin, 2017 İnovasyon yılı çalışmaları kapsamında, inovasyon vizyonunun tarım sektöründe de yaygınlaştırılması amacıyla, sektör için önemli bir fuar organizasyonu olan GROWTECH Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı kapsamında ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri vereceklerini açıkladı.

Başkanı Çetin, şunları kaydetti: "ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülü, inovasyon/yenileşme kültürünün gelişmesini, ekonomiye yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik edilmesi amacıyla, 'Sera ve Sulama Teknolojileri', 'Bitki Besleme ve Koruma', 'Tarım Makineleri ve Teknolojileri', 'Tohum', 'Fide ve Bitki Islahı' ile 'Tarımsal Bilişim' kategoride verilecek." ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri'ne, tarımsal üretime ticari katma değer katabilecek yeni ürün, proje ve hizmet konusunda geliştirilen tüm çalışmaların katılabileceğini vurgulayan Başkan Çetin "Odamız üyeleri, ulusal ve uluslararası tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm özel sektör firmaları, kuruluşları, tüm tarım sektör mensuplarının aday olabileceği ya da aday gösterilebileceği ödül başvuruları 01-20 Kasım 2017 tarihleri arasında www.growtechtarimodulleri.com sitesi üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2017 saat 17.00 olarak belirlendi. Yarışmaya katılan ürün, hizmet ve projeler, Seçici Kurul'un değerlendirmesinden geçerek belirlenecek. Kazananlara ödülleri törenle fuar alanında takdim edilecek" diye konuştu. ATSO'nun bu yıl fuara 60 metrekarelik bir stantla katılım gösterdiğini de belirten Çetin, ATSO standı içerisinde ayrılan bölümde, fuarda standı olmayan üyeleri için ikili iş görüşmelerini yapabileceklerini bir alan hazırladıklarını da kaydetti.