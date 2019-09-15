Tarihin en büyük Bitcoin transferi gerçekleşti... Nedeni bilinmiyor!

DÜNYANIN en büyük Bitcoin transferi gerçekleştirildi. İki cüzdan arasında aktarılan kripto paranın değeri bir milyar doları (yaklaşık 5,5 milyar TL) buldu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, tek işlemde aktarılan 94 bin 504 Bitcoin şu anda varolan toplam Bitcoin sayısının 200'de birine denk geliyor ve bunu kimin ne amaçla yaptığı konusunda piyasa analistlerinin kafası karışık.

Bitcoin'in yarı şeffaf doğası blok zincir üzerindeki tüm aktarımların görülmesine imkan tanıyor. Yani herkese açık hesap defteri tüm işlemleri kaydediyor ancak aktarımın kimler arasında gerçekleştiğini bilmek her zaman mümkün değil.

Böylesi büyük miktardaki Bitcoin, itibari paraya çevrildiği durumda, kripto para piyasaları için büyük bir çöküş tehlikesi barındırabilir. Geçmişteki büyük satışlar ani çöküşlerle sonuçlanmıştı. Örneğin Eylül 2018'de Bitcoin'in sadece 24 saatte bin dolar değer kaybetmesi, tek bir büyük satış işlemiyle yaşanmıştı.

Kurumsal şirketlere kripto para piyasası danışmanlığı yapan Wealth Chain Capital'in CEO'su Phillip Nunn, çöküşün yaşandığı tarihlerde şunu söylemişti:

"2018'in başlarında Bitcoin vadeli işlemlerinin ortaya çıkmasından bu yana, balinalar ve vadeli işlemde deneyimli borsacıların piyasayı manipüle ettiğini ve baskıladığını görüyoruz".

Öte yandan bu aktarım, Bitcoin miktarı açısından tarihin en büyük işlemi değil. Ancak 10 bin 600 dolarlık (yaklaşık 58 bin TL) mevcut fiyatında, değer açısından Bitcoin tarihinin açık ara en büyük transferi.

2011'de blok zincir üzerinde 550 bin Bitcoinlik bir aktarım gerçekleşmişti ancak o zaman bu miktarda Bitcoin sadece 1,6 milyon dolara (o yılın kuruyla yaklaşık 2 milyon 670 bin TL) denk geliyordu.

Kripto para analistleri aktarılan Bitcoin'in izini sürerek sahibini belirlemeye çalıştı ancak belirli bir kişi ya da grup tespit edemedi.

