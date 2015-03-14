Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Tarihi Türk şirketi satıldı

Söke Un hissedarları ile İngiliz menşeli yatırım fonu Mediterra Capital Partners I, LP'nin yüzde yüz sahip olduğu MKU Un A.Ş. arasında Söke Un hisselerinin yüzde yüzünün satışı ile ilgili olarak nihai satın alma sözleşmesi imzalandı

Tarihi Türk şirketi satıldı

Söke Un hissedarları ile İngiliz menşeli yatırım fonu Mediterra Capital Partners I, LP'nin yüzde yüz sahip olduğu MKU Un A.Ş. arasında Söke Un hisselerinin yüzde yüzünün satışı ile ilgili olarak nihai satın alma sözleşmesi imzalandı

14 Mart 2015 Cumartesi 18:12
Tarihi Türk şirketi satıldı
banner404
ŞİRKET tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Söke Un hissedarları ile İngiliz menşeli yatırım fonu Mediterra Capital Partners I, LP'nin yüzde yüz sahip olduğu MKU Un A.Ş. arasında Söke Un hisselerinin yüzde yüzünün satışı ile ilgili olarak nihai satın alma sözleşmesi imzalandı. Yapılan İşleme ilişkin Rekabet Kurumu başvurusu yapılmıştır. Taraflar işlemin önümüzdeki günlerde tamamlanabilmesi için çalışmaktadırlar. Mediterra, Söke Un markasının pazardaki güçlü konumuna ve 60 yılı aşkın süredir geliştirdiği üretim tecrübesine güvenmekte, bu sağlam temeller üzerinde şirketin Mediterra'nın desteğiyle hızlı bir büyüme yaşayacağına inanmaktadır. Bu hızlı büyümenin sağlanabilmesi için kapasite artışı da dâhil olmak üzere farklı stratejiler değerlendirilmektedir. İşlemin tamamlanması halinde Söke Un'un mevcut Ortak ve Genel Müdürü Seyda Akdurak, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine devam edecektir" denildi.  
MEDİTERRA HAKKINDA
Mediterra Capital Partners I, Türkiye'de yatırım yapmaya odaklanmış, 164 milyon euro sermayesi olan bir yatırım ortaklığıdır. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Dünya Bankası Grubu kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) gibi uluslararası kurumsal yatırımcıların ortak olduğu Mediterra Capital Partners I'e ayrıca Türk sanayici aileler ve girişimciler de yatırım yapmıştır. Türkiye'de Arzum Küçük Ev Aletleri, Logo Yazılım, Uğurlu Balık, Mikro Ödeme, Mobiliz, Netsis, ACP Sigorta Brokerliği ve Erna Sigorta Brokerliği şirketlerinde yatırımları bulunmaktadır. Mediterra ekibi 9 farklı ülkede 23 farklı şirketin yönetim kurulunda görev almış ve bu şirketlere toplam 2 milyar dolar yatırmıştır, Türkiye'de ise 10 şirkete 850 milyon doların üzerinde sermaye yatırımı yapmıştır. Mediterra, Türkiye'de yerleşik ve özellikle Anadolu'da faaliyet gösteren yurtiçi tüketime ve ihracata odaklanan şirket değeri 25 milyon euro ile 250 milyon euro arasında değişen, büyümekte olan orta ölçekli firmalara yatırım yapmaktadır.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 14.03.2015 17:16
Anahtar Kelimeler:
Söke Un HissedarlarıTarihi Türk şirketi Satıldıİngiliz MenşeliUnSöke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
İŞKUR 100 bin eleman arıyor
İŞKUR 100 bin eleman arıyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim