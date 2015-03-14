Tarihi Türk şirketi satıldı

ŞİRKET tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Söke Un hissedarları ile İngiliz menşeli yatırım fonu Mediterra Capital Partners I, LP'nin yüzde yüz sahip olduğu MKU Un A.Ş. arasında Söke Un hisselerinin yüzde yüzünün satışı ile ilgili olarak nihai satın alma sözleşmesi imzalandı. Yapılan İşleme ilişkin Rekabet Kurumu başvurusu yapılmıştır. Taraflar işlemin önümüzdeki günlerde tamamlanabilmesi için çalışmaktadırlar. Mediterra, Söke Un markasının pazardaki güçlü konumuna ve 60 yılı aşkın süredir geliştirdiği üretim tecrübesine güvenmekte, bu sağlam temeller üzerinde şirketin Mediterra'nın desteğiyle hızlı bir büyüme yaşayacağına inanmaktadır. Bu hızlı büyümenin sağlanabilmesi için kapasite artışı da dâhil olmak üzere farklı stratejiler değerlendirilmektedir. İşlemin tamamlanması halinde Söke Un'un mevcut Ortak ve Genel Müdürü Seyda Akdurak, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine devam edecektir" denildi.

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