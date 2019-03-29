Tarihi rekora ulaşmıştı! İki günde yüzde 15'ten fazla değer kaybetti

RUSYA'nın altı ay boyunca hurda metal ihracatını durduracağını açıklaması sonrasında tarihi rekor olan bin 614 dolara yükselen paladyum fiyatları, üst üste ikinci gün değer kaybetti. Paladyum 16 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan bin 336 dolara kadar geriledi.

GEÇEN HAFTA TARİHİ REKORA ULAŞMIŞTI

Otomobilleri sera gazı salınımını azaltma amaçlı filtre sistemlerinde kullanılan paladyuma talebin, üretimin üzerine çıkmasıyla fiyatlar geçen hafta yeni tarihi rekor düzeyine ulaşmıştı. Birleşik Krallık ve Güney Afrika merkezi madencilik şirketi Anglo American CEO'su Mark Cutifani paladyum fiyatlarında görülen tırmanışı "bir balon" diye nitelendirdi.

16 OCAK'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

Bunların yanı sıra, ABD hisse senedi piyasalarında görülen düşüşün durması ve devlet tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine odaklanan yatırımcılar, Brexit konusundaki gelişmeler ve ABD'nin dördüncü çeyrek büyümesinin beklentilerin altında açıklanması etkileriyle paladyum fiyatları, 16 Ocak'tan bu yana en düşük düzeyi olan bin 336 seviyesine geriledi.