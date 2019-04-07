Tarih netleşti! Bakan Albayrak, 10 Nisan'da kamuoyuna duyuracak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilecek yeni reform paketini 10 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.

Tarih netleşti! Bakan Albayrak, 10 Nisan'da kamuoyuna duyuracak
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini kamuoyuna duyuracak.

10 NİSAN'DA BASIN TOPLANTISIYLA PAYLAŞACAK

Edinilen bilgilere göre, Bakan Albayrak söz konusu reform paketini 10 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısıyla paylaşacak. Albayrak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti.

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