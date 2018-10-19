Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı...

MÜSİAD tarafından Türkiye`deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması, sektörün yabancıya satışının katlanarak artması amacıyla Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) kuruldu

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı...
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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AA muhabirine konuya ilişkin  yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce dile  getirdiği Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın kurulması için dernek önderliğinde  GABORAS'ın kurulduğunu söyledi.

Türkiye'de 158 milyon tapu olduğu bilgisini veren Kaan, bu tapuların  tümünün bir ekonomik değer ihtiva ettiğini, sadece geçen yıl tapuda 8 milyondan fazla işlem yapıldığını aktardı.

Kaan, 2017'de 1,4 milyondan fazla konutun el değiştirdiğini kaydederek  internet ortamındaki beyanlar ile sektöre kontrolsüz arz edilen gayrimenkullerin  rakamının 20 milyondan fazla olduğunu bildirdi. GABORAS ile güvenli piyasa arz  mekanizmaları gözetilerek gayrimenkul sektörünün kıymetlerinin tanımlaması ve  dijitalleşmesinin yeniden yapılacağını dile getiren Kaan, Türkiye merkezli  borsanın, 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli bir adım olduğunu  vurguladı.

''Amacımız; Cumhurbaşkanımızın 2014 yılında dile getirdiği Gayrimenkul  Kıymetler Borsası ile sektörün sürdürülebilir, şeffaf ve tanımlı hale gelmesi,  ortak, çok dilli ve en ileri teknolojik imkanları kullanan güven esaslı, milli  bir platform üzerinden taşınmazların yönetilmesidir." diyen Kaan, şu ifadeleri  kullandı:

"Derneğimiz, bu hedef doğrultusunda, teknolojik altyapıyı,  teknopark-üniversite olanaklarını ve uzmanlık katkılarını faaliyete geçecek  düzeyde hazır hale getirdi. Süreç içerisinde uzman kurum ve kuruluşlardan da  destek alan MÜSİAD elde edilen çıktıları üyeleriyle de paylaştı. Sermaye  piyasalarında büyüme ve derinleşme ve sektörde yatırım için oluşturduğumuz  liyakat esaslı güven ortamı başta  İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari  İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ülkeleri olmak üzere 78 ülkeye ihracat  kapasitemizi artıracaktır."

"SANİYELER İÇERİSİNDE TAPU DEĞİŞİMİ YAPILABİLECEK"
GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun ise yazılım ve teknik  altyapı olarak borsanın Türkiye'nin en gelişmiş projesi olduğunu belirterek, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Taşınmaz varlık odaklı süreçleri, dijital elektronik ortamlarda anlık  izlenebiliyor, ölçülebiliyor, değerlendirilebiliyor, görselleştirilerek  paylaşılabiliyor ve raporlanabiliyor. Proje ile saniyeler içerisinde şeffaf ve  güvenli borsa ortamında tapu değişim işlemleri güvenle yapılabilecek. Uygulama  kapsamında ayrıca, bölgesel değerler üzerinden hisseli alım-satım işlemleri de   zamana ve mekana bağlı kalınmaksızın kolayca yapılabilecek. Öte yandan varlık  değerlerinin borsalaşmasıyla oluşturulacak gelir modeliyle yerli şirketlerin  proje ve sermaye bazında destekleneceği, kamu borcunu arttırmayan bütçe dışı  kaynak sağlanacağı hedefler gerçekleşebilecek. Gayrimenkul Kıymetler Borsası ile  yeni finansal araçlar ortaya çıkacak, ülke ekonomisini katlayacak devasa bir  sürecin başlatılmasının yolu açılacak.''

"GÜVENLİ ORTAM SAĞLIYORUZ"
Altun, dağınık durumdaki bilgilerin ve hizmetlerin çözüm ortakları  tarafından geliştirilen elektronik ortama 7 gün 24 saat erişilebileceğini  söyledi.

"Tüm ilgili paydaşların bu platformda güvenli bir şekilde varlık  depolama, varlık yönetimi, varlık takibi, gayrimenkul alım-satım-kiralama, ihale,  hisse alma, satma, ipotek, rehin tesis gibi faaliyetleri yürütebilmesi için  güvenli bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz." diyen Altun, şu anda sistemin yazılım,  donanım database ve algoritmik çözümlemelerinin faal durumda olduğunu ve hizmet  verdiğini anlattı.

Altun, amaçlarının, "Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın yapı taşlarını  en iyilerle, piyasa mekanizmaları içinde döşemek" olduğunu kaydederek, sözlerini  şöyle sürdürdü:

"Sektörel değerlendirme alanımıza giren, ülke dinamiklerinin sağladığı  potansiyel fırsatları, büyük proje ve alt yapılarını, yeni ulaşım odak ve  ağlarını, yeniden yapılandırma ve kentsel dönüşüm trendlerini, sektörel  gelişmeleri ve trendleri anlık ve elektronik olarak izlemek ölçmek endekslemek.  Değer simülasyonlarını hesaplayarak görselleştirmek, mekânsal endekslere  dönüştürmek, karar süreçlerine yatırım ortamlarına şeffaf güvenli platform ve  piyasa verileri sunmak, gayrimenkul kıymetlerinin borsalaşmasına geçmek, sürece  Ar-Ge ve teknolojik destek sağlamak, gayrimenkul arz ve ticaretinde güven  otoritesi olmak, ülke-bölge derecelendirme ve endekslerini yayınlamak sahasında  bölgesel ve global oyuncu olmak istiyoruz."

Altun, projede çok küçük oranda da olsa Yıldız Teknik Üniversitesi  Teknopark'ın da ortaklığının olduğunu sözlerine ekledi.

GABORAS'IN GETİRECEĞİ YENİLİKLER
MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ sayesinde  Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satımı 7 gün 24 saat boyunca elektronik  ortamdan yapılabilecek. Konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf  bilgilere ulaşım kolaylaşacak, yabancıya satış katlanarak artacak.

Derneğin, faaliyet gösterdiği 78 ülkede bizzat tanıtımının yapılacağı  projede iş süreçlerinin tamamı ve teknolojik altyapının yüzde 60'ı tamamlandı.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde hizmete alınması beklenen proje  kapsamında, tapular, tapulu-tapusuz taşınmaz değerler, üzerlerinde tesis edilmiş  haklar (irtifak, ipotek, teminat, intifa, kira ve benzeri) varlık olarak  nitelenebilecek, kabul edilebilecek, bu durumdaki tüm varlıklar kolayca tek bir  sistem üzerinden izlenebilecek ve yönetilebilecek.

Big data üzerinden statik ve dinamik veri akışlarıyla çalışan sistem,  ilgilileri tarafından tanıtılan ve kayıt ettirilen varlıklar, 7 gün 24 saat bilgi  alınabilir halde olacak.

GABORAS üzerinden; satın alma, satma, kiralama, kiraya verme, ipotek  tesis etme, teminat verme, hasılat paylaşımı, kat karşılığı, parselasyon ve  hisselendirme gibi tüm gayrimenkul iş ve işlemler gerçekleştirilebilecek.

Sistem, konum bilgisine dayalı veri tarama, anlık hız performans  parametresi, çoklu statik ve dinamik veri kaynağından veri süzme , konum  bilgisine dayalı data/sinyallerinin akıllı asimetrik işlevlendirilerek yeni konum  bilgisine yönlendirilmesi, konum bilgisini işleyen yazılım database işletim  sistemleri, donanımların öğrenen makina/yapay zeka algoritmasına dönüştürülmesi,  big-data değer haritalarının güven otoritesi mekanizmalarına dönüştürülmesi ve  ticarileştirilmesi, statik ve dinamik risklerin klasifikasyonu, öncelikli risk  sektörlerinin saptanması, risklerin tehdit oluşturmadan önceden yönetilmesi,  sektörel kalkınma odaklı veri analitiği gibi hizmetler de sunacak.

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