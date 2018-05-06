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Tapuların çoğu erkeklerde

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2018 itibarıyla Türkiye'nin tamamında 57 milyon 148 bin 995 parsel bağımsız birim, iş yeri, arsa ve tarla bulunuyor

Tapuların çoğu erkeklerde

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2018 itibarıyla Türkiye'nin tamamında 57 milyon 148 bin 995 parsel bağımsız birim, iş yeri, arsa ve tarla bulunuyor

06 Mayıs 2018 Pazar 21:52
Tapuların çoğu erkeklerde
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BU parseller üzerinde görünen toplam malik sayısı ise 151 milyon 468 bin 721. Bu parseller üzerinde 95 milyon 860 bin 639 erkeğin ismi, 55 milyon 608 bin 82 kadının ismi yer aldı. Toplam gayrimenkul tapusunun yüzde 63'ü erkeklerde, yüzde 37'si ise kadınlarda bulunuyor.
'ANTALYA DA ORAN YÜZDE 41'
Antalya'da kadınların gayrimenkul edinme oranı yüzde 41. Erkeklerin parsel sahipliğinde en fazla söz sahibi olduğu il ise 132 bin 737 toplam parsele sahip Hakkari. Büyükşehirlerde ise toplam 1 milyon 678 bin 367 parsele sahip Ankara'da kadın gayrimenkul edinim oranı yüzde 40 oldu. Bu oran, 1 milyon 428 bin 369 parsele sahip İzmir'de yüzde 36, 1 milyon 269 bin 114 parsele sahip İstanbul'da yüzde 31'de kaldı. Diğer illere bakıldığında ise Isparta'da kadınların gayrimenkul edinim oranının yüzde 42, Edirne, Zonguldak, Trabzon ve Antalya'da ise yüzde 41 olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Tapu Ve Kadastro Genel MüdürlüğüErkekler
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