Tapuda yeni süreç

İMAR Barışı’na başvurular 15 Haziran’da, ödemeler 30 Haziran’da bitecek. Şu ana kadar İmar Barışı’ndan 9 milyon 807 bin 70 kişi yararlanırken, elde edilen bedel 18 milyar 226 milyon lirayı buldu. Ancak sürece dair vatandaş tam bilgi sahibi değil. Vatandaşlar başvuru ve ödemeler yapılıp, Yapı Kayıt Belgesi çıkarıldıktan sonra sürecin bittiğini düşünüyor. Ancak Yapı Kayıt Belgesi almak tapu anlamına gelmiyor. Tapu için yeni bir süreç başlıyor. Posta gazetesi'nden Meltem Kara bu süreci yazdı...

İKİ AŞAMALI BAŞVURU

Belge alabilmek için yapılan ilk etap başvurusunda metrekare, ada-parsel, inşaat alanı, emlak vergi değeri, imar mevzuatına aykırılık gibi bilgiler isteniyor. Bu bilgilerle başvuru ve ödeme yaptıktan sonra Yapı Kayıt Belgesi alınabiliyor. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonraki tapu sürecinde ise proje çizimleri, zemin tespit tutanağı gibi teknik bilgiler gerekiyor. Tapu için de yine bir ödeme yapılıyor.



EMLAKÇI BİLE VAR

Bu süreci bilmeyenler ya da teknik bilgilerle uğraşmak istemeyenler yetkililerden danışmanlık hizmeti alıp, tüm işlemlerini yaptırabiliyor. Ancak yetkili mimarlık ve müteahhitlik ofislerinin dışında emlakçılar bile bu danışmanlık işine girmiş durumda. Sadece Yapı Kayıt Belgesi alıp tapu sürecini başlatmadan ortadan kaybolanlar var. Hem de vatandaştan yüklü paralar alarak!



YAKLAŞIK 3 BİN TL

Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için ilk etapta gerekli olmayan proje çizimlerini yapıp 15 bin hatta 30 bin lira isteyen danışmanlar bile var. Oysa ki Yapı Kayıt Belgesi almak için süreci yürüten firmalar daire başı 200-300 lira gibi bedellerle bu işlemleri yapıyor. Tapu işlemleri de dahil edildiğinde hizmet bedeli daire başı yalnızca 2-3 bin lira oluyor.



TEMİNAT ALINMALI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, danışmanlardan destek alan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Bu danışmanların yanlış bilgilerle başvuru yapma ihtimali de var. Bu firmalardan doğru başvuru yapılacağına dair teminat alınmalı” tavsiyesinde bulunuyor. Çünkü yanlış beyan tespit edildiğinde alınan Yapı Kayıt Belgesi iptal oluyor. Yani hem belgeniz hem de paranız yanabilir.



ÖNCE BELGE SONRA TAPU

Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya’nın verdiği bilgilere göre İmar Barışı’na başvuranların izlemesi gereken 12 adım şöyle sıralanıyor:



1. İmar Barışı’na e-Devlet üzerinden başvuru



2. Bina için tüm resmi incelemelerin yapılıp, başvuru kapsamının belirlenmesi



3. Binada teknik tespitlerin yapılması



4. Bakanlığa gereken bilgilerin beyan edilmesi



5. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanıp, ödemenin yapılması



6. Bakanlık onaylı Yapı Kayıt Belgesi’nin çıkarılması



7. Resmi kurumlara İmar Barışı’ndan yararlandığınızın bildirilmesi



8. İskanlı tapu için bina projesinin hazırlanması



9. Bina zemin tespit tutanağının Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne onaylatılması, belediyeden ‘iskan olur’ yazısının alınması



10. İmar Barışı dosyasının tapuya teslim edilmesi



11. İskan tapu bedelinin hesaplanıp ödemenin yapılması



12. İskanlı yeni tapunun çıkarılması