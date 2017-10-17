Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107088
ALTIN
151.755
DOLAR
3.6749
STERLİN
4.8403
EURO
4.3185
Facebook, WhatsApp'tan sonra o uygulamayı satın aldı
Facebook, WhatsApp'tan sonra o uygulamayı...
Sinüzit ne zaman ameliyat gerektirir?
Sinüzit ne zaman ameliyat gerektirir?
En popüler sosyal medya uygulaması belli oldu
En popüler sosyal medya uygulaması...
banner468

Tapu işlemleri kolaylaşıyor

Adana Emlakçılar Esnaf Odası ile Adana Ticaret Odası Gayrimenkul Meslek Komitesi işbirliğiyle, emlakçı esnafına yönelik 'Web Tapu' Bilgilendirme Toplantısı yapılacak

Tapu işlemleri kolaylaşıyor

Adana Emlakçılar Esnaf Odası ile Adana Ticaret Odası Gayrimenkul Meslek Komitesi işbirliğiyle, emlakçı esnafına yönelik 'Web Tapu' Bilgilendirme Toplantısı yapılacak

17 Ekim 2017 Salı 18:30
Tapu işlemleri kolaylaşıyor
banner404

ADANA Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma sonucu hayata geçecek olan bu yeni uygulamanın hem vatandaşın, hem de tapu müdürlüklerinin iş yükünü azaltacağını söyledi. Uçar, "Web-Tapu, e-devlet üzerinden kimlik doğrulama sistemiyle birlikte kullanılacak ve vatandaşlar uygulamayla taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyecek. Tapu sahibi, devir işlemleri öncesinde başvurularını web-tapu aracılığı ile yaparak kuruma gitmeden işlem sürecini başlatabilecekler. Sistemin vatandaşların hayatına getireceği bir diğer yenilik de dolandırıcılık ve sahtecilik girişimlerine karşı  önlemler alınacaktır. Bu çerçevede, emlakçılar, Web-Tapu ile taşınmazları üzerinde işlem yapılmamasına yönelik beyanda bulunabilecekler" dedi.

Uçar, 19 Ekim'de Adana Ticaret Odası toplantı salonunda bu konuda bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerini söyledi

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Adana Emlakçılar Esnaf OdasıEmlakçiEsnafÜlkü Uçar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, Türkiye'den adım bekliyor!
Rusya, Türkiye'den adım bekliyor!
Araç sahipleri dikkat! Artık ağır kusur sayılacak
Araç sahipleri dikkat! Artık ağır kusur sayılacak
Türkiye'nin en zengin adamı, İngiliz devini alıyor
Türkiye'nin en zengin adamı, İngiliz devini alıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim