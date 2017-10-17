Tapu işlemleri kolaylaşıyor

ADANA Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma sonucu hayata geçecek olan bu yeni uygulamanın hem vatandaşın, hem de tapu müdürlüklerinin iş yükünü azaltacağını söyledi. Uçar, "Web-Tapu, e-devlet üzerinden kimlik doğrulama sistemiyle birlikte kullanılacak ve vatandaşlar uygulamayla taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyecek. Tapu sahibi, devir işlemleri öncesinde başvurularını web-tapu aracılığı ile yaparak kuruma gitmeden işlem sürecini başlatabilecekler. Sistemin vatandaşların hayatına getireceği bir diğer yenilik de dolandırıcılık ve sahtecilik girişimlerine karşı önlemler alınacaktır. Bu çerçevede, emlakçılar, Web-Tapu ile taşınmazları üzerinde işlem yapılmamasına yönelik beyanda bulunabilecekler" dedi.

Uçar, 19 Ekim'de Adana Ticaret Odası toplantı salonunda bu konuda bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerini söyledi