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'Tapu harcı indirimi devam etmeli'

Altın Emlak'ın Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 30 Eylül tarihinde sona erecek olan konut ve işyerlerindeki tapu harcı indirimi ve konut teslimlerindeki KDV indirimleri yılsonuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi

'Tapu harcı indirimi devam etmeli'

Altın Emlak'ın Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 30 Eylül tarihinde sona erecek olan konut ve işyerlerindeki tapu harcı indirimi ve konut teslimlerindeki KDV indirimleri yılsonuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:20
'Tapu harcı indirimi devam etmeli'
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında artarak 120 bin 198 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 696 konut satışı ve yüzde 15,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 630 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 6 bin 838 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi.
Satış rakamlarını değerlendiren Altın Emlak'ın Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul sektöründe yapılan düzenlemelerin satışlara olan etkisi devam ediyor. İpotekli konut satışları, toplam konut satışları içinde yüzde 32,2 paya sahip. Yabancılara satışta Irak etkisi artıyor, Suudi Arabistan ağırlığı azalıyor" dedi.

"İndirimler yıl sonuna kadar uzamalı"

Altın Emlak Genel Müdürü, "Satışların devamı için uygulanan indirim ve muafiyetler devam etmeli. 30 Eylül tarihinde sona erecek olan konut ve işyerlerindeki tapu harcı indirimi ve konut teslimlerindeki KDV indirimleri yılsonuna kadar uzatılmalı. Gayrimenkul sektörü dolar tahminlerinin üstünde prim yaparak seneyi kapatmalı" şeklinde konuştu.

"Kredi artışları tedirgin ediyor"

Son dönemde kredili satışlarda artan faiz oranlarının önümüzdeki dönemde ipotekli alımları etkileyebileceğini belirten Özelmacıklı, "Son haftalarda faiz oranlarının artması talebi olumsuz yönde etkiliyor. Aylık yüzde 1 faiz oranı aslında bir direnç noktası. Eğer krediler bu oranın üstüne çıkarsa, kredili satışların oranında düşüşler yaşanabilir. Oranların artması durumunda, inşaat firmaları uzun vadeli, balon ve artan ödemeli finansman modellerini geliştirmeli" ifadelerini kullandı.

"Suudilerin katar tepkisi satışlara yansıdı"

Ağustos ayı verilerinin Suudilerin Türkiye'nin Katar desteğine tepkisini gösteren bir tablo verdiğini belirten Özelmacıklı, "Haziran ayında 612 olan konut satışı, Temmuz ayında 248, Ağustos ayında ise 198'e geriledi. Bu durum son dönemde Katar ile ilgili yapılan anlaşma ve desteklerin Suudi vatandaşlar yönünden tepkisi. Son dönemde özellikle referandum sonrası Irak vatandaşlarına olan satışlar daha da artacak” değerlendirmesinde bulundu. 

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