Tanzim satışta bakliyat sürprizi!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılan ürünleri çeşitlendirerek, 26 Şubat'tan itibaren bakliyat ve elma satışı da yapacak. Ankara'nın 30 ayrı noktasında kurulan ve haftanın 7 günü açık olan tanzim satış noktalarında nohut, pirinç, yeşil mercimek ve elma satışı İstanbul ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya'daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra, bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde temin edilecek İlk kez satış noktalarında tezgahta yerini alacak elma ise 3 TL'den satılacak. Tanzim satış noktalarında peşin ya da kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor.