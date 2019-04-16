‘Tanzim satışlar kalkabilir’

BU süreç yaşanırken ülke gündemine adeta bomba gibi düşen tanzim satış noktaları, kimi kesimden olumlu kiminden de olumsuz tepki aldı. Büyükşehirlerde halihazırda devam eden tanzim satış noktaları vatandaşa tarla fiyatlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Gelişmeleri Dim TV’ye (dimtv.tv) değerlendiren Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, “Tanzim satışlar devam ediyor. Tanzim satış noktaları Akdeniz Bölgesi’nde bulunan halcilere herhangi bir sorun teşkil etmedi. Tanzim satışların amacı üreticilerin fiyatlarını düşürmek değil, tüketicileri düşünerek yapılan bir çalışmadır. Alım gücü olmayan vatandaşın da istediğini alabilmeleri adına yapılan bir uygulamadır. Önümüzdeki aylarda havaların da ısınmasıyla fiyatlar normal seyrine dönebilir ve tanzim satışlar tamamen kalkabilir. Bunun yanı sıra girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle fiyatlarda çok büyük düşüş beklememek gerekir. Geçen sene 1 liraya, 50 kuruşa sebze sattık. Artık bu fiyatlara sebze ya da meyve bulmamız imkansız. Girdi maliyetlerinin yükselmesi üreticiyi zor durumda bıraktı, ancak fiyatların yüksek seyretmesi o açığı kapatacaktır” diye konuştu.