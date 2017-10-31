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TANAP’a test gazı veriliyor

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projede “Faz 0” olarak adlandırılan ilk etabın yüzde 93’ünün tamamlandığını belirterek, “Önümüzdeki yıl başından itibaren boru hattının doldurulmaya başlanması ve sistemlerin test edilmesi amacıyla hattın Türkiye-Gürcistan sınırındaki giriş noktasından sisteme gaz alınmaya başlanacak” dedi

TANAP’a test gazı veriliyor

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projede “Faz 0” olarak adlandırılan ilk etabın yüzde 93’ünün tamamlandığını belirterek, “Önümüzdeki yıl başından itibaren boru hattının doldurulmaya başlanması ve sistemlerin test edilmesi amacıyla hattın Türkiye-Gürcistan sınırındaki giriş noktasından sisteme gaz alınmaya başlanacak” dedi

31 Ekim 2017 Salı 06:46
TANAP’a test gazı veriliyor
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BORU hattı sistemini oluşturan tüm yer altı ve yer üstü tesislerin gazlı ortamda tek tek test edileceğini ifade eden Düzyol, “Bunlar için yaklaşık 6 aylık bir süre ayırdık. İnşallah 2018 Haziran sonunda Türkiye’ye ticari gaz teslimatının başlatılması için hazır hale gelinecek” diye konuştu. Düzyol, Eskişehir’den Yunanistan sınırına kadar uzanacak ve Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) gaz sağlayacak olan Faz 1’in yatırımının 2019 ortalarında tamamlanmasını öngördüklerini söyledi. Bazı politik ve idari sorunlar nedeniyle projenin tamamının 2020’nin ilk çeyreğinde tamamlanabileceğini ifade eden Düzyol, Avrupa’ya gaz akışının da en erken Mart 2020’de başlayabileceğini aktardı.

7.9 milyar $’a indi

Şu ana kadar imzalanan ve imzalanması beklenen kredi sözleşmeleriyle proje için 3 milyar 950 milyon dolarlık kredi kullanımına ulaşılacağını anlatan Düzyol, şöyle konuştu: “TANAP’ın bütçesi son hesaplamalara göre 7.9 milyar dolara kadar indi. Proje için başlangıçta öngörülen tahmini yatırım bedelinden 3.8 milyar dolar tasarruf sağlamış durumdayız. Bu tarz mega projelerin yaklaşık yüzde 80’i süre ve bütçe aşımıyla biter fakat biz bugüne kadar her iki konuda da oldukça iyi bir performans sergiledik. Bu kadar büyük çaplı bir projede bu kadar büyük bir tasarrufun sağlandığına daha önce çok az şahit olunmuştur.” 

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Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ProjesiTANAPSaltuk DüzyolProje
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