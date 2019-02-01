ENERJİ yönetim şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini yaklaşık 214 milyon dolar bedelle satın aldı.
ANLAŞMAYA VARDIĞINI AÇIKLADI
New York'da halka açık olan İrlanda merkezli enerji yönetim şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik'in ana ortaklarına ait yüzde 82,2 hissesini satın almak için nihai anlaşmaya vardığını açıkladı.
SATIŞ FİYATI 214 MİLYON DOLAR
Eaton Corp. satış fiyatının nakit ve borçsuz olarak yaklaşık 214 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti. İşlem, normal anlaşma şartlarına ve yasal onaylara tabi ve 2019'un ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Tam 214 milyon dolar! Türk enerji devi İrlandalılara satıldı
Enerji yönetim şirketi Eaton Corp., Borsa İstanbul`da işlem gören Ulusoy Elektrik`in yüzde 82,2`sini satın aldı.
ENERJİ yönetim şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini yaklaşık 214 milyon dolar bedelle satın aldı.
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