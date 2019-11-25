Taksimetre Alanya dahil tüm kentte tek fiyat olacak

ANTALYA merkez, Alanya, Kaş ve Gazipaşa da dahil olmak üzere 19 ilçede taksicilerin taksimetre konusunda tek ücret uygulanmasının masaya yatırıldığı zirveye Antalya'daki tüm Şoförler Odası Başkanları katıldı. Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış'ın da katıldığı toplantıda Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, "Antalya Merkez ve Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Şoförler Odası Başkanlarımız ile birlikte il genelinde taksimetre ücretlerinde ortak tek bir fiyat belirlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdik" dedi.

'İNDİRİM YOK, TEK FİYAT VAR'

Taksimetre ücretlerine ilişkin yapılan toplantı sonrası konuşan Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, "Bugün Alanya'da ve Antalya’nın diğer ilçelerinde taksimetre fiyatları düşürülecek dedikodularına son noktayı koyduk. Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanımız Sayın Adlıhan Dere, UKOME Daire Başkanımız Nurettin Tonguç ve oda başkanlarımızın katıldığı toplantıda ilçelerimizde taksimetre fiyatları konusunda bir indirime gidilmeyeceği yönünde hep birlikte karar aldık" dedi.