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Taksi ücretlerine gelen yüzde 25'lik zam yürürlüğe girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taksimetre ücretlerine yapılan zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Daha önce 4 lira olan taksimetre ücreti 5 liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı.

EKONOMİ 02.09.2019, 11:03 Melike Temir
Taksi ücretlerine gelen yüzde 25'lik zam yürürlüğe girdi
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından taksimetre açılış ücretine yapılan zam, bu gece itibariyle yürürlüğe girdi. Böylece iki yıl aradan sonra taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapılmış oldu. Daha önce taksimetre açılış ücreti 4 lira iken yeni zamla birlikte 5 liraya yükseldi. 10 lira olan taksi kısa mesafe ücreti de zamla birlikte 13 liraya çıktı. Zam öncesi 2,50 lira olan kilometre başı ücret ise zamla birlikte 3 lira 10 kuruşa çıkmış oldu.

"ENFLASYONA KARŞILIK ÜCRETLER HALA GERİDEDİR"

Yeni tarifelerin yürürlüğe girmesi ile ilgili konuşan taksici Fuat Arslan, "Gece 12'den sonra fiyatlarımız yüzde 25 civarında artmıştır. Açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi bindi 10 liradan 13 liraya çıkmıştır. Fiyatlar bizim için normal olmuştur. Enflasyona karşılık ücretler hala daha geridedir. Bu fiyatlar vatandaşa da uygundur. Henüz müşteri almadan şimdi siftah edeceğim" dedi.

"ESKİ ÜCRETLER KARIN DOYURMUYORDU"

Taksici Özgür Ünal ise, zamla ilgili olarak, "Vatana millete hayırlı olsun. Eski ücretler pek karın doyurmuyordu" diye konuştu.

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi #Taksi ücretleri #zam
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