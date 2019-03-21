Taksi plakası fiyatlarında sert hareket!

TİCARİ taksi plaka fiyatlarında birden bire sert yükselişler yaşandı. UBER’in Türkiye’de yasaklanmasına ilişkin davanın öncesinde İstanbul taksi plakalarında yüzde 30’a varan primlenme gerçekleşmişti.

GALERİCİLERİN KOMİSYONU TEK BİR SATIŞTAN 200 BİN LİRA

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine gör edava öncesinde yaklaşık 1.3 milyon lira civarında el değiştiren taksi plakalarının fiyatları dava günü son yılların en yüksek seviyesi olan 1.675.000 liraya kadar yükseldi. İstanbul’da bulunan bazı galericiler plaka satışındaki komisyonlarını 200 bin lira olarak belirledi ve 1.475.000 liradan aldıkları plakaları 1.675.000 liradan internet sitelerinde açıkladığı fiyatlardan satışa sundular.

Ancak UBER davasına ilişkin bilirkişi heyeti raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle dava 3 Temmuz 2019 tarihine ertelendi.

Taksi camiası için olumsuz olan bu gelişme nedeniyle taksi plakaları saatler içinde değer kaybetmeye başladı ve 100 bin liranın üzerinde düşüşler gerçekleşti.



PLAKA SATIŞINDA YÜZDE 3 VERGİ ALINIYOR

Taksi plakaları satılırken, satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranında vergi kesintisi yapılıyor. Geçtiğimiz gün plaka alan bir kişi 1.675.000 lira ödeme yaptıysa yüzde 3 oranında vergisi 50 bin 250 lira olarak çıkıyor. Plakayı alan kişi toplamda 1.725.000 lira ödemiş oluyor.



PLAKA 1.7 MİLYON LİRA KİRASI 7 BİN LİRA

Ticari taksilerin Uber, korsan taşımacılık gibi nedenlerden dolayı kazançları düşüşe geçti. Ayrıca ticari taksiye giren araçların fiyatlarının artması (yaklaşık 110 bin lira), 6 yılda bir değiştirme zorunluluğu, trafik sigortası primlerinin yüksekliği, bakım ve parça fiyatlarının yükselmesi kar marjını düşürmeye başladı. 6 yıl sonunda değiştirilen araçlar ise 15-20 bin lira gibi fiyatlardan satılıyor ve bu araçlar için vergiden düşme imkanı olmuyor.1.7 milyon liraya yaklaşan fiyatlardan plaka satan galericiler araçları maksimum 7-7 bin 500 lira fiyattan kiraya verebiliyorlar. Yapılan yatırımın geri alınması da yaklaşık 10-15 yılı buluyor. Bu nedenle genellikle gurbetçilerin tercih ettiği taksi plakaları yatırım aracı olmaktan çıkıyor.



