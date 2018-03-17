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Taksi plakaları 100 bin lira birden düştü

Sarı taksi-UBER gerginliği taksi plakası piyasasına durgunluk olarak yansıdı. Taksi plakaları son 4 günde 100 bin TL düşerek 1 milyon 580 bin TL’ye indi

Taksi plakaları 100 bin lira birden düştü

Sarı taksi-UBER gerginliği taksi plakası piyasasına durgunluk olarak yansıdı. Taksi plakaları son 4 günde 100 bin TL düşerek 1 milyon 580 bin TL’ye indi

17 Mart 2018 Cumartesi 11:23
Taksi plakaları 100 bin lira birden düştü
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Otocenter’da 200-300 plaka çalıştıran bir işletmenin sahibi, son 4 günde taksi plakası fiyatının 100 bin TL düşerek 1 milyon 680 binden 1 milyon 580 bine indiğini açıkladı:

“Bu tartışmalar nedeniyle tedirginlik oldu. Fiyatlar 4 günde 100 bin TL civarında eridi. Alıcının da satıcının da kafası karışık." Otocenter’da bulunan ve 60 plaka çalıştıran Oto İstanbul’un sahibi Ender Balahorli de taksi plakası fiyatının 100 bin lira civarında düştüğünü ve plaka sahiplerinden satış için çok sayıda talep geldiğini söyledi:

“Piyasada belirsizlik olunca ticari enstrümanlar da etkileniyor kuşkusuz. Şu son 10 günlük süreçte kriz iyi yönetilmedi. Belirsiz bir ortam var. Plaka satmak için bugün (dün) 12 kişi aradı. Normalde günde 1 kişi olur ya da olmaz. Kiralamada da zor günler bizi bekliyor.”

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN 'UBER' KARAR

İstanbul Otomobilciler ve Galericiler Derneği Başkanı Mustafa Karayılan da alıcının da satıcının da telaşa kapıldığını ve fiyatların düştüğünü anlattı: “Şu anda piyasada isteksizlik var. Alıcılar telaşa kapılıyor. Elinde plakası olanlar da bir an önce elinden çıkarmak istiyor. Bir düşüş oldu. Plakalar 75-100 bin lira civarında düştü. Alım-satımda olduğu kadar kiralamada da durgunluk var.”

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SarıUberMustafa Karayılan
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