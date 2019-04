T3 Vakfı’ndan mali destek iddialarına yanıt

VELİ Ağbaba’nın T3 Vakfı’nın İBB’den mali destek aldığı iddiasına Bayraktar, “Ahlak ve şeref sahibi insanlar iftira atmaz, bir hakka girdilerse özür dilemeyi bilirler. Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik. 41 kuruş dahi İBB’den para almadı Vakfımız. Sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın ben ve binlerce vakıf gönüllümüz #MilliTeknolojiHamlesi'nden dönmeyecek.” sözleriyle Twitter’dan yanıt verdi.

Bu iddialar üzerine T3 Vakfı da yazılı bir açıklama yaptı. Vakfın yaptığı açıklamada “İBB’den tek kuruş dahi para aktarıldığı iddiası iftiradır, karalamadır, hezeyandır” denildi.



İşte o açıklama:



Bu açıklamayı, 2019 yılının Ocak ayında Vakfımız hakkında ortaya atılan ve haklarında yargı yoluna başvurduğumuz hususların, yeniden gündeme getirilmesi üzerine yapıyoruz.



1- T3 Vakfı, Kurucu ve Yöneticileri dışında kimseden bağış kabul etmemektedir. Bağışlar, büyük oranda Milli İHA’larımızın üreticisi Baykar tarafından yapılmaktadır. T3 Vakfı’na İBB’den tek kuruş dahi para aktarıldığı iddiası iftiradır, karalamadır, hezeyandır.



2- T3, Türkiye’nin en yüksek burs veren vakıflarındandır. Vakıf, tümüyle kendi kaynaklarıyla ilk yılında 100, ikinci yılında 300 üniversite öğrencisine aylık 500 TL burs vermiştir. Bursiyer öğrenciler vakıf faaliyetlerinde vakıf gönüllüsü olarak katkıda bulunurlar. Bursiyerlerle birlikte pek çoğu öğrenci, mühendis, öğretmen olan binlerce Vakıf gönüllüsü Vakfın faaliyetlerine sahip çıkmaktadır.



3- Asılsız iddialarda geçen DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde, özel yetenekli öğrencilere yönelik teknoloji geliştirme hedefiyle eğitimler düzenlenmektedir. DENEYAP Atölyelerinin bulunduğu yerler İBB’ye ait Kültür Merkezlerinde atıl hale gelmiş alanlardır. Bu alanlar halen İBB’ye aittir. İBB bu alanları T3 Vakfı’nca yürütülen “Geleceğin Teknoloji Yıldızları” programına kullandırdığı gibi başkaca programlara da kullandırabilmekte, kendisi de istediği gibi kullanmaktadır. Atölyelerin pek çoğu daha önce BELNET olarak ücretsiz internet hizmeti veren yerlerin, bu ihtiyacın ortadan kalkmasıyla dönüştürülmesi yoluyla oluşturulmuş olup, başında BELNET koordinatörü olarak çalışan İBB personelleri bulunmaktadır. Bir metrekare dahi yer T3 Vakfı’na devredilmemiştir.



Ülkemizde, yasal olarak kamuya ait yerlerin Sivil Toplum Kuruluşlarına devir ya da tahsisi mümkündür, fakat T3 Vakfı herhangi bir devir ya da tahsis talep etmemiş, kamuya ait hiçbir alan Vakfa devir ya da tahsis edilmemiştir.



DENEYAP’larda hali hazırda 1500 öğrenci eğitim görmektedir. DENEYAP’lardaki eğitim içeriklerinin tamamı T3 Vakfı’nın yüzlerce gönüllüsü tarafından hazırlanmıştır.



Geleceğin Teknoloji Yıldızları programında eğitim gören öğrenciler tümüyle nesnel sınav ve proje seçmeleriyle belirlenmiştir. İçlerinde doğal olarak her dünya görüşünden ailenin çocukları bulunmaktadır. Zaten #MilliTeknolojiHamlesi ülkesini, bayrağını seven herkesin hep birlikte ortak çabasıyla hayata geçmektedir.



4- Asılsız iddialarda geçen Marmaracık Gençlik Kampı İBB tarafından kullanılmakta olan bir kamptır. Bu kampta DENEYAP’larda eğitim gören öğrencilerin bir kısmı birkaç gün kamp yapmıştır. Elbette, başkaca okullar, gençlik dernekleri ve vakıfları, bireyler de burada kamp yapmışlardır. Bu kamp T3 Vakfına ait değildir. T3 Vakfı’na devredilmiş veya tahsis edilmiş değildir.



5- Asılsız iddialarda adı geçen Sarıyer Bilim ve Teknoloji Merkezi - Çocuk Üniversitesi de İBB tarafından kullanılmakta olan bir binadır. İBB, bu binada Bilim ve Teknoloji Merkezi kurmaktadır. T3 Vakfı gönüllüleri bu merkezin kurulumuna ilişkin gönüllü olarak danışmanlık yapmaktadır. Yüzlerce bilim atölyesi hazırlamış olan T3 Vakfı, bu projede de hangi alanlarda ne gibi eğitimler verilebileceğine dair içerik önerilerini paylaşmıştır. Bu bina da T3 Vakfı’na ait değildir, T3 Vakfı’na devir ya da tahsis edilmemiştir.



6- T3 Vakfı işbirliği yaptığı tüm projelerinin başarısı için gönüllüleriyle seferber olup bu projeler için hem maddi hem de ayni destek sunmaktadır.



7- İBB faaliyet raporu olarak yayılan döküman, İBB faaliyet raporu değildir. Altında bir yetkilinin imzası bulunmamaktadır. Kim tarafından hazırlanmışsa ve yayılmışsa, içindeki iddiaların doğruluğunu ispat etme yükümlülüğü vardır.



T3 Vakfı’mız, #MilliTeknolojiHamlesi ideali için çalışan bir gönüllü kuruluştur.

Binlerce gönüllümüzle döneminin en ileri seviyedeki bilimsel atılımlarını gerçekleştiren Lagari Hasan Çelebi, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş ve nicesinden aldığı güçle yoluna devam etmektedir. Bu gençler geleceğin teknolojilerini, akıllı araçlarını, uydu ve uzay teknolojilerini, uçak teknolojilerini geliştirerek Türkiye’mizi ileriye, ay yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıyacaktır.



Bu ülkede elde edilen her başarıyı yok etmeyi amaç edinen zihniyete asla müsamaha göstermeyeceğiz.

Vakfa atılan iftiralara ilişkin bütün yasal yollara başvurmak, #MilliTeknolojiHamlesi gönüllülerinin hukukunu korumak, Vakfımız için bir zorunluluktur.