'SYDV yufka ekmek yapıyor'

GAZİPAŞA Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Rıza Büyükakça, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nazan Durak Özçelik ile Mal Müdürü Cavit Özer kırsal mahallelere çıkarma yaptı. İlk olarak Karatepe Mahallesi’nde incelemelerde bulunduklarını belirten SYDV Müdürü Büyükakça, “İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Özçelik ve Mal Müdürümüz Özer ile birlikte Gazipaşa SYDV tarafından finanse edilen ve Gıda Tarım ilçe müdürlüğümüzce desteklenen Karatepe Mahallemizde, 2014 yılında kurulan ceviz bahçelerini inceledik. Cevizlerin son durumu hakkında bilgi aldık” dedi. Ayrıca SYDV Müdürü Büyükakça, yine Karatepe Mahallesi’nde bulunan ve vakıf tarafından onarılan evde incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

YAŞLILAR HAFTASI KUTLU OLSUN

Yaşlı vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini de ifade eden Müdür Büyükakça, “Daha sonra yine Karatepe Mahallemizde, Barınma Projelerimiz kapsamında yaşlı bir vatandaşımızın yeni yaptırılan evini inceledik. Ardından Şahinler Mahallesi’ne geçerek burada ‘Yalnız Değilsiniz Yanınızdayız’ sloganıyla hareket ettiğimiz sosyal hizmet projemizden faydalanan yaşlılarımızı ziyaret ettik. Yaşlı bir vatandaşımıza, proje personelimiz tarafından yufka ekmek yapıldığını ve vatandaşımızın projemizden oldukça memnun olduğunu gözlemledik. Bu vesile ile saygıdeğer büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.