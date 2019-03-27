Swap faizi yüzde 500'ü gördü

SWAP piyasasında gecelik vadede TL faizi geçen hafta yüzde 24 seviyesindeyken Türk bankaların bu piyasaya TL sağlama eğilimlerini bu hafta sona erdirmesiyle sert yükselişini bugün de sürdürdü. Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi dün yüzde 330 seviyesine yükseldi. Bugün de yükseliş devam ederken gecelik vadede yüzde 500, haftalık vadede ise yüzde 150 seviyesi görüldü. Reuters'a dün bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi dört kaynak Londra swap piyasasında TL için ana fonlayıcı konumundaki Türk bankalarının işlemlerini "önümüzdeki günlerde yasal limit olan yüzde 25'in oldukça altında kalacak" şekilde şekillendirdiklerini söylemişti. Cuma günü dolar/TL 5.84'e tırmandıktan sonra Merkez Bankası örtülü faiz artışı yapmış, art arda açıklamalarla tansiyonu düşürmeye çalışmıştı. Ayrıca swap tarafındaki artış da yabancılar için TL'nin maliyetini artıracak kur üzerindeki ana baskı unsuru olmuştu. Bugün 5.30'a kadar düşerek 1 ayın en düşük seviyesini gören kur daha sonra yukarı hareketlendi. Dolar saat 11:18'de yüzde 1,25 artışla 5.3940 seviyesinden işlem gördü.