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Suyun hikayesini anlattı

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, düzenlediği eğitim gezileriyle öğrencilere suyun kaynağından musluklara uzanan serüvenini anlatıyor

Suyun hikayesini anlattı

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, düzenlediği eğitim gezileriyle öğrencilere suyun kaynağından musluklara uzanan serüvenini anlatıyor

02 Ocak 2018 Salı 21:26
Suyun hikayesini anlattı
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ASAT ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Manavgat'ta gerçekleştirilen eğitim gezisine, 75. Yıl İlkokulu ve Dolbazlar İlkokulu öğrencileri katıldı. Eğitim gezileri kapsamında öğrenci ve öğretmenler, dünya standartlarında içme suyu ve arıtma tesislerini yerinde inceledi. Eğitim gezisine katılan öğrenciler, atıksuların çevreye zarar vermeden, arıtma tesislerinde hangi aşamalardan geçerek arıtıldığını son teknoloji ile donatılmış modern atıksu arıtma tesisinde gözlemledi. Geziye eşlik eden çevre mühendisleri, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Eğitim gezilerinde, her çarşamba birer okulun öğrenci ve öğretmenleri otobüslerle okullarından alınarak Manavgat ve Kumköy arıtma tesislerine götürülüyor. Yapılan sunumla birlikte öğrencilere çeşitli hediyeler veriliyor, ardından eğitmenler ve görevliler gözetiminde bir eğitim turu gerçekleştiriliyor. Öğrenci ve öğretmenlerin okullarına bırakılmasıyla geziler son buluyor. 

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Son Güncelleme: 02.01.2018 22:29
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel MüdürlüğüSuyun Hikayesi
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